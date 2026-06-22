Messi se convierte en el máximo goleador de los Mundiales con 18 goles

Messi sigue haciendo historia y rompiendo marcas históricas. Con el 2-0 de Argentina sobre Austria este lunes en el Mundial 2026, el astro argentino se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

Messi llegó a 18 goles en sus seis Mundiales (desde Alemania 2006) y superó al Miroslav Klose que tenía 16.

El argentino campeón del mundo en Catar 2022 ya es el jugador que disputó más Mundiales, junto a Cristiano Ronaldo, el más joven y el más veterano en anotar con la Selección Argentina, y el futbolista de su país que disputó más partidos en las Copas del Mundo.