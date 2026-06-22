Messi sigue haciendo historia y rompiendo marcas históricas. Con el 2-0 de Argentina sobre Austria este lunes en el Mundial 2026, el astro argentino se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.
Messi se convierte en el máximo goleador de los Mundiales con 18 goles
Messi erró un penal en el primero tiempo de Argentina – Austria, pero pocos minutos después convirtió su gol 17 en los Mundiales y sobre el final el 18º. Ahora es el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.
Messi llegó a 18 goles en sus seis Mundiales (desde Alemania 2006) y superó al Miroslav Klose que tenía 16.
El argentino campeón del mundo en Catar 2022 ya es el jugador que disputó más Mundiales, junto a Cristiano Ronaldo, el más joven y el más veterano en anotar con la Selección Argentina, y el futbolista de su país que disputó más partidos en las Copas del Mundo.
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