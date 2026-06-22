RECIBÍ EL NEWSLETTER
MUNDIAL 2026

Messi se convierte en el máximo goleador de los Mundiales con 18 goles

Messi erró un penal en el primero tiempo de Argentina – Austria, pero pocos minutos después convirtió su gol 17 en los Mundiales y sobre el final el 18º. Ahora es el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

Foto: AFP. Lionel Messi, Argentina.

Foto: AFP. Lionel Messi, Argentina.

Messi sigue haciendo historia y rompiendo marcas históricas. Con el 2-0 de Argentina sobre Austria este lunes en el Mundial 2026, el astro argentino se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

Messi llegó a 18 goles en sus seis Mundiales (desde Alemania 2006) y superó al Miroslav Klose que tenía 16.

El argentino campeón del mundo en Catar 2022 ya es el jugador que disputó más Mundiales, junto a Cristiano Ronaldo, el más joven y el más veterano en anotar con la Selección Argentina, y el futbolista de su país que disputó más partidos en las Copas del Mundo.

argentina clasifica a 16avos de la mano de messi tras vencer 2-0 a austria
Seguí leyendo

Argentina clasifica a 16avos de la mano de Messi tras vencer 2-0 a Austria

Temas de la nota

Lo más visto

video
Tres ombúes, MONTEVIDEO

Femicidio: encontraron el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida y su pareja fue detenida
el viernes juega con españa

Uruguay empató con Cabo Verde 2 a 2 y comprometió su chance de seguir en el Mundial
MUNDIAL 2026

"No tienen chance de jugar contra España, ni De Arrascaeta ni Araujo", dijo el técnico uruguayo este domingo
HOMICIDIO EN MALDONADO

Maldonado: mataron a un adolescente de 14 años de varios disparos cuando estaba adentro de un auto
EMPEZÓ EL INVIERNO

Jornadas muy frías, con aguanieve para algunas zonas al comienzo de la semana: el pronóstico de Nubel Cisneros

Te puede interesar

Orsi anunció que vehículos del Ejército patrullarán algunos barrios para redoblar combate contra el crimen organizado
gobierno

Orsi anunció que vehículos del Ejército patrullarán algunos barrios para "redoblar combate contra el crimen organizado"
Sindicato realiza un paro de 48 horas que detiene la operativa en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo
HASTA LAS 7:00 DEL MIÉRCOLES

Sindicato realiza un paro de 48 horas que detiene la operativa en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo
Nubel Cisneros anuncia una ola polar con aguanieve desde el martes mientras el veranillo se retrasa video
Temperaturas bajo cero

Nubel Cisneros anuncia una ola polar con aguanieve desde el martes mientras el veranillo se retrasa

Dejá tu comentario