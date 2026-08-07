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violencia

Tres maestras fueron agredidas por la madre de un alumno en Bella Unión; docentes hacen paro de 24 horas

La agresión ocurrió en la Escuela N.º 19 de Bella Unión. Docentes denunciaron lo ocurrido y la próxima semana habrá una jornada de reflexión convocada por la Inspección Departamental.

Foto: Subrayado. Escudo de escuela pública.

Foto: Subrayado. Escudo de escuela pública.

Tres maestras de la Escuela N.º 19 de Bella Unión, en Artigas, fueron agredidas por la madre de un alumno durante el cambio de turno del centro educativo, sobre el mediodía del jueves.

De acuerdo con la información difundida por la Asociación de Maestros de Bella Unión, la mujer ingresó a la escuela acompañada de su hijo y fue hacia la dirección. Por causas que aún no fueron informadas, comenzó a insultar y agredir a tres docentes: la directora, la subdirectora y la maestra del niño.

Tras el episodio fueron alertados efectivos policiales, que concurrieron al lugar, y médicos en una ambulancia asistieron a las mujeres agredidas. En las últimas horas se presentó la denuncia correspondiente.

Fotos: Ministerio del Interior.
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En rechazo a la agresión, la Asociación de Maestros de Bella Unión realiza este viernes un paro de 24 horas en la ciudad.

Además, la Inspección Departamental anunció que la próxima semana llevará adelante una jornada de reflexión junto a la Asociación de Maestros y alumnos del centro educativo.

La nueva agresión ocurre luego de que, el martes, un maestro golpeó a una docente en las oficinas de la Inspección Montevideo Oeste. De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, el docente ya había sido apartado anteriormente del cargo por una agresión.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, se refirió al caso como "un episodio de violencia que está asociado no a una institución educativa sino a dos funcionarios de Primaria", ya que ocurrió en un edificio administrativo.

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