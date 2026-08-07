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NEGOCIACIÓN CON GOBIERNO DE TRUMP

Orsi dijo que con Estados Unidos "se está conversando hace muchos meses" por los deportados, y que "no se llegó todavía a ningún acuerdo"

El presidente Orsi fue consultado sobre la propuesta de Estados Unidos de enviar a Uruguay ciudadanos deportados. “La propuesta está afinándose”, aseguró.

Yamandú Orsi, presidente de la República.

Yamandú Orsi, presidente de la República.

El presidente Orsi aseguró este viernes que con Estados Unidos “se está conversando hace muchos meses, muchos meses”, sobre la posibilidad de enviar a Uruguay ciudadanos deportados por la política migratoria de Donald Trump.

“Son conversaciones, en diplomacia se habla mucho pero se juega callado”, agregó Orsi en conferencia de prensa este viernes.

“La propuesta de Estados Unidos está afinándose. Son miles y miles de retornados a distintos países”, comentó el presidente, y concluyó: “Uruguay no llegó todavía a ningún acuerdo”.

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La propuesta del gobierno de Trump ya generó rechazos dentro del Frente Amplio, y tiene la opinión contraria del asesor de Orsi en temas internacionales Álvaro Padrón, quien dijo que “no están dadas las condiciones políticas” para concretar esa operación.

El canciller Mario Lubetkin ha dicho que no hay ninguna propuesta concreta del gobierno de Estados Unidos, pero Búsqueda informó el jueves que el 24 de julio llegó a la Cancillería una propuesta escrita.

Este viernes Orsi dijo que las conversaciones llevan mucho tiempo y que no hay nada acordado aún.

El jueves fue consultado sobre este tema el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, y también dijo que "hubo conversaciones" con el gobierno de Estados Unidos, pero que no se llegó a "ningún acuerdo".

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