Ministros, subsecretarios y presidentes de organismos estatales: las autoridades que viajan a China con Orsi

El próximo 1 de febrero el presidente Yamandú Orsi viaja a China , acompañado de una delegación con autoridades ministeriales así como representantes de distintos organismos estatales.

Además de la presencia del canciller Mario Lubetkin, estarán los ministros Alfredo Fratti (Ganadería) y Fernanda Cardona (Industria); los subsecretarios Martín Vallcorba (Economía) y Matías Carámbula (Ganadería).

También autoridades como el presidente del Brou, Álvaro García; el presidente del Directorio de la ANII, Álvaro Brunini; el secretario de Ciencia y Tecnología, David González; el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria , Miguel Sierra; el presidente de Instituto Nacional de la Carne, Gastón Scayola; por el Programa Uruguay Innova concurre Bruno Gili, así como el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Mario Piacenza; la directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira y el director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque.

Por el Congreso de Intendentes van el presidente, Nicolás Olivera (Paysandú) y los vicepresidentes Carlos Albisu (Salto) y Francisco Legnani (Canelones)

El pasado 12 de enero, el canciller Lubetkin confirmó que la delegación que viajará a China junto al presidente estará también integrada por más de 60 empresarios de diversos rubros.

"El presidente va a ser acompañado por el número más alto de empresarios, de los presidentes que hayan salido del país, son muchos realmente. Al momento tenemos una confirmación de más de 60, es un número muy muy alto y es una señal muy precisa de cómo combinar lo público con lo privado puede dar beneficio para el país", destacó.

La visita del mandatario junto a la delegación de empresarios será del 3 al 7 de febrero a Beijing y Shanghai.

La misión oficial del presidente a China estará integrada por cinco cámaras, la de Industria, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, la Cámara de Comercio, la Confederación y la Asociación Rural del Uruguay.

El viaje tiene como objetivo central la apertura comercial con el acento puesto en los cambios a la ley de inversiones.