RECIBÍ EL NEWSLETTER
GOBIERNO

Ministros, subsecretarios y presidentes de organismos estatales: las autoridades que viajan a China con Orsi

El viaje tiene como objetivo central la apertura comercial con el acento puesto en los cambios a la ley de inversiones.

lubetkin-orsi-palacio-estevez

El próximo 1 de febrero el presidente Yamandú Orsi viaja a China, acompañado de una delegación con autoridades ministeriales así como representantes de distintos organismos estatales.

Además de la presencia del canciller Mario Lubetkin, estarán los ministros Alfredo Fratti (Ganadería) y Fernanda Cardona (Industria); los subsecretarios Martín Vallcorba (Economía) y Matías Carámbula (Ganadería).

También autoridades como el presidente del Brou, Álvaro García; el presidente del Directorio de la ANII, Álvaro Brunini; el secretario de Ciencia y Tecnología, David González; el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria , Miguel Sierra; el presidente de Instituto Nacional de la Carne, Gastón Scayola; por el Programa Uruguay Innova concurre Bruno Gili, así como el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Mario Piacenza; la directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira y el director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque.

partido colorado resolvio convocar al parlamento a las autoridades de inau y mides por situaciones con menores
Seguí leyendo

Partido Colorado resolvió convocar al Parlamento a las autoridades de INAU y Mides por situaciones con menores

Por el Congreso de Intendentes van el presidente, Nicolás Olivera (Paysandú) y los vicepresidentes Carlos Albisu (Salto) y Francisco Legnani (Canelones)

El pasado 12 de enero, el canciller Lubetkin confirmó que la delegación que viajará a China junto al presidente estará también integrada por más de 60 empresarios de diversos rubros.

"El presidente va a ser acompañado por el número más alto de empresarios, de los presidentes que hayan salido del país, son muchos realmente. Al momento tenemos una confirmación de más de 60, es un número muy muy alto y es una señal muy precisa de cómo combinar lo público con lo privado puede dar beneficio para el país", destacó.

La visita del mandatario junto a la delegación de empresarios será del 3 al 7 de febrero a Beijing y Shanghai.

La misión oficial del presidente a China estará integrada por cinco cámaras, la de Industria, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, la Cámara de Comercio, la Confederación y la Asociación Rural del Uruguay.

El viaje tiene como objetivo central la apertura comercial con el acento puesto en los cambios a la ley de inversiones.

Temas de la nota

Lo más visto

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
MALDONADO

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
MONTEVIDEO

Fugados de Inisa estaban internados por homicidios y rapiña; uno vinculado al asesinato de un bebe en Cerro Norte
MONTEVIDEO

Chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave
MINISTERIO DEL INTERIOR

Buscan a un joven de 18 años por el homicidio de Jonathan Cancela, asesinado por error el 25 de noviembre
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS DÍA A DÍA

Ola de calor en casi todo el país: temperatura máxima alrededor de 40º, según Nubel Cisneros

Te puede interesar

Madre del motociclista embestido por Negro: El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes
TESTIMONIO

Madre del motociclista embestido por Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
Copamiento en Melilla: Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver, narró la víctima; hay un detenido video
MONTEVIDEO

Copamiento en Melilla: "Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver", narró la víctima; hay un detenido
Foto: Subrayado. Diego Sanjurjo, Ministerio del Interior. video
CIFRAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Homicidios bajaron 3,4% en 2025: fueron 13 asesinatos menos que en 2024, según Ministerio del Interior

Dejá tu comentario