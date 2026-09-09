Ministro de Turismo anunció medidas para promover la llegada de extranjeros en temporada de verano

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, anunció dos nuevas medidas para la temporada de verano: una para el turista no residente y otra relacionado a incentivos económicos a empresas aéreas.

"Se va a prorrogar la exoneración total del IVA a turistas no residentes, para servicios gastronómicos, alquiler de auto sin chofer y servicios de fiestas y eventos", indicó Menoni.

El otro tiene que ver con la reglamentación del artículo 308 de la Ley de Presupuesto, que el presidente Yamandú Orsi firmó en la mañana de este miércoles. "Nos cometía a hacer una herramienta que facilite la llegada de turistas extranjeros a través de aerolíneas", señaló y explicó que se materializa a "una devolución en efectivo por cada pasaje incremental que las compañías vendan" y a "su vez otro incentivo económico para la creación de nuevas rutas aéreas".

El ministro se reunirá con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, para tratar el fenómeno del niño y el impacto que podría causar en el turismo, pero no adelantó los planteos hasta no concretar el encuentro.

Temas de la nota Turismo