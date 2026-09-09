Investigan a una familia por clonación de vehículos y tráfico de armas: hay al menos diez detenidos

La Policía detuvo a ocho adultos y dos adolescentes en el marco de 10 allanamientos este miércoles. Los procedimientos se dieron en el marco de una investigación por clonación de vehículos.

La Operación Zama tiene en la mira a una familia investigada por su presunto vínculo con la clonación de vehículos y tráfico de armas. Había cinco órdenes de detención, de las cuales se concretaron cuatro y una permanece requerida.

En el procedimiento fueron incautados tres vehículos de alta gama, una pistola con numeración suprimida, dos chalecos antibalas, 21 celulares, 28 billetes de 100 dólares falsos, documentación que se presume falsificada y un laboratorio presuntamente montado para esto.

La Fiscalía 12º turno está a cargo del caso.