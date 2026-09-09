La Policía detuvo a ocho adultos y dos adolescentes en el marco de 10 allanamientos este miércoles. Los procedimientos se dieron en el marco de una investigación por clonación de vehículos.
Investigan a una familia por clonación de vehículos y tráfico de armas: hay al menos diez detenidos
Hay vehículos de alta gama incautados, también una pistola con numeración suprimida, chalecos antibalas, dinero y documentación falsificada.
La Operación Zama tiene en la mira a una familia investigada por su presunto vínculo con la clonación de vehículos y tráfico de armas. Había cinco órdenes de detención, de las cuales se concretaron cuatro y una permanece requerida.
En el procedimiento fueron incautados tres vehículos de alta gama, una pistola con numeración suprimida, dos chalecos antibalas, 21 celulares, 28 billetes de 100 dólares falsos, documentación que se presume falsificada y un laboratorio presuntamente montado para esto.
Seguí leyendo
Fiscal advierte por robos con inhibidores de señal: de qué se trata y cómo prevenirlos
La Fiscalía 12º turno está a cargo del caso.
Temas de la nota
Lo más visto
parque batlle
Un residencial denunció a un trabajador por abuso sexual contra un hombre de 86 años
IMPUTADO POR HOMICIDIO CULPABLE
Fiscalía pidió 8 años de prisión para conductor involucrado en siniestro fatal en Camino de los Arrayanes
INVERSIÓN PRIVADA
Empresa dueña de Montecon presentó un proyecto para el puerto de Montevideo por 900 millones de dólares
operación zama
Investigan a una familia por clonación de vehículos y tráfico de armas: hay al menos diez detenidos
villa sarandí
Dejá tu comentario