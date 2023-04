Ministro de Seguridad de Buenos Aires fue agredido en una manifestación de colectiveros

“No me pienso ir, entiendo el dolor y el enojo”, dijo antes de que lo retiraran. “Estoy acá porque entiendo el problema por el que están pasando, no hay nadie que venga acá, yo estoy acá y pongo la cara, pero necesito hablar con ellos. Yo no salgo corriendo como todos los demás, de acá no me muevo hasta que hable con ellos”, aseguró Berni a los trabajadores. “Acá hay una cadena de responsabilidades, pero el que siempre está en la calle soy yo”, agregó.