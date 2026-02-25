Guardacostas cubanos matan a cuatro personas en lancha con matrícula de Estados Unidos

Cuatro personas a bordo de una lancha con matrícula de Estados Unidos fueron abatidas este miércoles durante un "enfrentamiento" con guardacostas cubanos en aguas territoriales de la isla, informó el Ministerio del Interior de ese país.

En el "enfrentamiento", que ocurre en un contexto de fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba , "cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica", señala el comunicado oficial.

La información divulgada no precisa la nacionalidad de las personas a bordo de la lancha estadounidense.

En el incidente también resultó herido el comandante del buque cubano, en el que viajaban cinco guardafronteras, según la misma fuente.

Cuba y Estados Unidos atraviesan un repunte de tensiones desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses a comienzos de enero y la suspensión por parte de Caracas, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo hacia la isla comunista.

Según el comunicado, el miércoles por la mañana "se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos", a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara (centro).

Cuando el buque de guardacostas de la isla se acercó para su identificación, "desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos", precisa el comunicado.

Las autoridades informaron que "prosiguen" las investigaciones para el "total" esclarecimiento de los hechos.

Estados Unidos aplica una política de máxima presión sobre La Habana, invocando la "amenaza excepcional" que supondría para la seguridad nacional estadounidense el país insular situado a solo 150 km de las costas de Florida.

