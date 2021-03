Ministro de Salud y expertos interesados en fármaco israelí contra Covid-19 para ensayos clínicos en fase III en Uruguay

Ellos mantuvieron una reunión virtual con el doctor Nadir Arber, investigador del Centro Médico Ichilov de Tel Aviv, y podría ser el primer paso de ensayos clínicos a realizarse en Uruguay, informa este martes El País.

“Quedaron en mandarnos más información y nosotros en revisarla. Lo que se plantea es que centros de Uruguay puedan participar en un estudio fase III con ese tratamiento”, dijo Albornoz.

En el ensayo clínico se encontró que esta proteína ayuda a calmar el sistema inmunológico y a frenar la llamada tormenta de citoquinas, el cuadro que lleva a los casos graves de Covid-19.

Se administra localmente a través de una inhalación una vez al día durante unos minutos durante cinco días.

EXO CD24 consiguió buenos pronósticos durante las dos primeras fases que, para Arber, han sido “prometedoras”,

"Todavía tenemos un camino por recorrer para garantizar que sea realmente innovador”, dijo el científico.

El fármaco fue administrado a 30 pacientes, cuyos cuadros eran moderados a graves: 29 se recuperaron entre los tres y cinco días posteriores.

Los participantes tenían entre 37 y 77 años. Una tercera parte eran mujeres. Ninguno registró efectos secundarios.

Arber dijo que este medicamento ayuda a combatir los casos graves que van más allá de la infección viral con síntomas similares a la gripe.

Como se sabe, en un porcentaje de los casos el paciente ve deteriorada su salud en un período que va de cinco a siete días. La insuficiencia pulmonar se debe a la llamada "tormenta de citoquinas", es decir una sobrerreacción inmunológica que afecta tejidos sanos y complica la salud general e incluso puede derivar en la muerte en pacientes con patologías previas o en grupos de riesgo.

La investigación se basa en la proteína CD24, cuya expresión ya se conoce a partir de la evasión del sistema inmunológico de las células cancerosas

Arber tomó ese ejemplo para investigar qué pasaba al "sobreexpresar" CD24 e en el pulmón utilizando exosomas como vehículo”.

La nota de El País explica que los exosomas son "pequeños sacos o vesículas que transportan materiales entre las células".

Arber lo explica así: . “Son utilizadas por las células de nuestro cuerpo para la interacción célula-célula, por ejemplo, para comunicación e intercambio de información”, enseñó.

El experto señaló en nota con The Times of Israel que EXO-CD24 puede brindar un tratamiento eficaz, fácil de producir y de bajo costo que, en particular, será un recurso útil para los países donde hay dificultades para la distribución de vacunas.

Además tendría beneficios para enfermedades pulmonares como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la enfermedad pulmonar intersticial y múltiples enfermedades autoinmunes, sepsis anafilaxis, infecciones por ébola y gripe aviar, entre otras,