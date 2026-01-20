Ministro Ortuño ratificó la construcción de una séptima línea de bombeo de agua potable para el área metropolitana

El ministro de Ambiente Edgardo Ortuño comparece este martes ante la Comisión Permanente del Parlamento, convocado por la oposición para que brinde explicaciones sobre las obras que sustituyen al proyecto Arazatí, creado y firmado por el gobierno de Lacalle Pou, y que la administración de Yamandú Orsi dejó de lado y modificó tras negociar durante varios meses con el consorcio privado que iba a construir la ahora descartada toma de agua del Río de la Plata.

Ortuño aseguró que todas las obras anunciadas se van a hacer, y ratificó la construcción de la séptima línea de bombeo de agua potable a Montevideo y la zona metropolitana.

“Todas las obras anunciadas se realizarán por parte de nuestro gobierno y estamos agregando esta obras de la séptima línea de bombeo”, dijo Ortuño al inicio de su exposición.

El ministro agregó que la séptima línea de bombeo se hará con los recursos que se ahorraron tras la negociación del contrato con el consorcio privado que iba a construir Arazatí. Ese ahorro, dijo, equivale a 150 millones de dólares.

El ministro aseguró que asegurará el correcto abastecimiento de agua al 1.800.000 personas que viven en Montevideo y el área metropolitana.

Esta obra, dijo, se suma a la nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes (Canelones), la nueva toma de agua del arroyo Solís y la nueva planta potabilizadora en ese lugar, que atenderá la demanda de agua en la costa de Canelones y Maldonado.