RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN VIVO

Ministro Ortuño ratificó la construcción de una séptima línea de bombeo de agua potable para el área metropolitana

El ministro de Ambiente Edgardo Ortuño dijo en el Parlamento que además de las obras confirmadas para OSE en sustitución del proyecto Arazatí, se construirá la séptima línea de bombeo.

OSE-AGUA-DEFICT
planta-ose-aguas-corrientes-aerea

El ministro de Ambiente Edgardo Ortuño comparece este martes ante la Comisión Permanente del Parlamento, convocado por la oposición para que brinde explicaciones sobre las obras que sustituyen al proyecto Arazatí, creado y firmado por el gobierno de Lacalle Pou, y que la administración de Yamandú Orsi dejó de lado y modificó tras negociar durante varios meses con el consorcio privado que iba a construir la ahora descartada toma de agua del Río de la Plata.

Ortuño aseguró que todas las obras anunciadas se van a hacer, y ratificó la construcción de la séptima línea de bombeo de agua potable a Montevideo y la zona metropolitana.

“Todas las obras anunciadas se realizarán por parte de nuestro gobierno y estamos agregando esta obras de la séptima línea de bombeo”, dijo Ortuño al inicio de su exposición.

arribo a uruguay el buque sanitario chino; lazo sostuvo que es una muestra mas de la politica exterior del pais
Seguí leyendo

Arribó a Uruguay el buque sanitario chino; Lazo sostuvo que es "una muestra más" de la política exterior del país

El ministro agregó que la séptima línea de bombeo se hará con los recursos que se ahorraron tras la negociación del contrato con el consorcio privado que iba a construir Arazatí. Ese ahorro, dijo, equivale a 150 millones de dólares.

El ministro aseguró que asegurará el correcto abastecimiento de agua al 1.800.000 personas que viven en Montevideo y el área metropolitana.

Esta obra, dijo, se suma a la nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes (Canelones), la nueva toma de agua del arroyo Solís y la nueva planta potabilizadora en ese lugar, que atenderá la demanda de agua en la costa de Canelones y Maldonado.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
TENSIÓN EN EUROPA

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció 10 días con mucho calor, libres de lluvias y que en el norte la térmica puede llegar a 50°
CIUDAD DE FLORIDA

Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
fue detenido

Cordón: sin mediar palabra, apuñaló a dos personas en situación de calle; quedó registrado en cámaras
CANELONES

"Cuando me volteé por el sonido de la rueda, ya lo tenía en frente", dijo una de las víctimas del siniestro de Toledo

Te puede interesar

Foto: AFP. Incendios sin control en Chile.
GOBIERNO

Unos 40 bomberos uruguayos irán a Chile tras pedido de apoyo por incendios en Ñuble y Biobío, informó Orsi
Al menos 15 heridos tras choque de tren con un muro caído en las vías de Barcelona
REGIÓN DE CATALUÑA

Al menos 15 heridos tras choque de tren con un muro caído en las vías de Barcelona
Imputaron a dos argentinos que fugaron de un siniestro en diciembre y fueron detenidos este lunes en Migraciones
RÍO NEGRO

Imputaron a dos argentinos que fugaron de un siniestro en diciembre y fueron detenidos este lunes en Migraciones

Dejá tu comentario