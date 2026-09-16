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MINISTRO DE ECONOMÍA

Ministro Oddone dijo que retracción de la economía "estaba prevista" y destacó otro dato "más importante"

El ministro Oddone fue consultado este miércoles por el dato de la economía uruguaya que muestra una caída del PBI en el segundo trimestre. “El dato estaba previsto para nosotros”, dijo, y lo adjudicó a la sequía.

Ministro Oddone en el Parlamento.

Ministro Oddone en el Parlamento.

El ministro de Economía Gabriel Oddone aseguró este miércoles que la caída del producto interno bruto (PIB) registrada en el segundo trimestre del año “estaba prevista”, y lo adjudicó a la sequía de los primeros meses del año.

También aseguró que el dato negativo se concentra en la actividad agropecuaria, y que si se observa el resto de la economía hay un crecimiento.

“Lo más importante de ayer es concentrarse en el dato de cuánto creció la economía si uno no toma en cuenta el sector agropecuario. La economía creció 1,4% en términos interanuales, o sea que el efecto de contracción de 0,5% es un efecto enteramente asociado al fenómeno climático del primer trimestre”, dijo Oddone.

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“Eso quiere decir que a los efectos del equipo económico la economía está creciendo en la tendencia que teníamos prevista para el año y por lo tanto el resultado de ayer no nos sorprendió y además está adentro de lo que tenemos previsto que iba a ocurrir”, agregó.

Consultado acerca de si mantiene la proyección de crecimiento para todo el 2026 de 1,6%, el ministro de Economía respondió que sí, y que es una proyección “absolutamente realista”.

“No obstante lo cual, como es un dato sensible a eventos climáticos que podrían ocurrir o a una situación económica que podría tener lugar en el segundo semestre, estamos siguiendo con mucho detenimiento de manera tal de que si tuviéramos la percepción de que no llegaríamos al 1,6%, vamos a hacer las correcciones correspondientes tanto en la gestión del gasto como en las proyecciones, pero por ahora no forma parte de nuestro horizonte”, concluyó.

La economía uruguaya cayó 0,8% en el segundo trimestre respecto al anterior, en términos desestacionalizados, informó este martes el Banco Central del Uruguay (BCU).

El ministro Oddone compareció este miércoles en la comisión del Senado que termina de analizar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que será aprobado sin cambios respecto a lo que votó la Cámara de Diputados.

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