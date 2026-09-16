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SANTA FE, ARGENTINA

Juegos Odesur: cinco finales de remo y cinco medallas para Uruguay, dos de oro

El remo uruguayo sigue conquistando medallas. Este miércoles hubo cinco finales y cinco medallas para los atletas celestes: dos de oro, una de plata y dos de bronce.

El remo uruguayo sigue en lo más alto. Foto: publicada en X por el Comité Olímpico Uruguayo.

El remo uruguayo sigue en lo más alto. Foto: publicada en X por el Comité Olímpico Uruguayo.

El remo uruguayo disputó este miércoles cinco finales en los Juegos Odesur de Santa Fe, Argentina, y en todas obtuvo medallas: dos de oro, una de plata y dos de bronce.

Felipe Klüver fue el primero en ganar la medalla de oro en el Single ligero, marcando nuevamente que es uno de los mejores remeros del mundo.

Luego llegaron dos medallas de bronce, informó el Comité Olímpico Uruguayo: Ynella Arias y Zoe Acosta en Dos sin timonel; y después Romina Cetraro y Tatiana Seijas en Doble par ligero.

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Más tarde llegó la segunda medalla de oro para el remo (la tercera para Uruguay contando la de Angelina Solari en los 100 metros libres de natación). Esta la ganaron Luciano García, Leandro Rodas, Marcos Sarraute y Martín Zócalo en la categoría Cuatro remos largos sin timonel.

La quinta medalla del día, en la quinta final de remo, fue de plata para Bruno Cetraro y Felipe Kluver en el Doble par abierto.

Cinco medallas en cinco finales de remo, confirman el más alto nivel suramericano y mundial de los remeros uruguayos, algo que no es de ahora, sino que se viene dando desde hace varios años.

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