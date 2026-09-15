ARU con Oddone: "Hay un problema crónico de competitividad arrastrado de muchísimos años de atraso cambiario", dijo Ferber

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, visitó este martes a la directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) en la Expo Prado 2026.

El presidente de la ARU, Rafael Ferber, aseguró que fue una de las reuniones más importantes mantenidas por los ruralistas, que estuvo centrada en competitividad, el impuesto de 1% a los semovientes, el fideicomiso al gasoil y el subsidio al supergás; temas relacionados a la productividad.

"Realmente, precisamos dar un salto de calidad, también en el apalancamiento en cuanto a préstamos que el sector productivo paga siempre, pero que tiene que ser más fácil para producir más y, por lo tanto, generar más trabajo en todo el país", afirmó.

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Ferber propuso pasar a una nueva etapa en materia de producción. "No se produce de la nada, se produce en base a crédito, a financiamiento. Es del sector privado el problema, pero es importantísimo la regulación y el Estado a través de las condiciones", indicó.

El presidente de la ARU apuntó a que "hay un problema crónico de competitividad arrastrado de muchísimos años de atraso cambiario palpable" y agregó que "hoy, lo que tenemos es una acumulación crónica de veintipico años al respecto".

La ARU también se reunió con el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, en un intercambio sobre inflación, tipo de cambio y los avances de Uruguay en la materia. "La inflación hoy está controlada, está prácticamente en la meta del BCU (4,5%)", sostuvo.

Tolosa habló de la preocupación de ARU por oportunidades de mejora en cuanto a los créditos bancarios. "ARU señaló que todavía hay dificultades, hay procesos que son a veces lentos, que son a veces burocráticos, que complican que el sector exportador crezca todo lo que podría crecer", dijo.