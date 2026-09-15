La economía uruguaya cayó 0,8% en el segundo trimestre, según datos del Banco Central

La economía uruguaya cayó 0,8% en el segundo trimestre respecto al anterior, en términos desestacionalizados, informó este martes el Banco Central del Uruguay (BCU). Según las Cuentas Nacionales elaboradas por el BCU, el PIB cayó 0,5% interanual, con incidencia destacada de la sequía del pasado verano, que hizo caer el PIB del sector agropecuario un 22% interanual. También hubo una caída del 0,2% interanual en el transporte (por menores cargas de granos).

Por el contrario, hubo un aumento interanual del 4,2% en el sector de la construcción, por una mayor inversión en edificios no residenciales y otras construcciones. En el primer caso se destaca la obra del nuevo centro de datos de Google. En otras construcciones se destacan nuevas obras en líneas de energía, plantas eléctricas y tuberías.

El desempeño del comercio mostró un aumento interanual de 2,8% en el segundo trimestre, explicado fundamentalmente por mayores ventas de productos importados, especialmente vehículos y vestimenta. La industria creció 1,9% interanual por la industria celulósica, refinería, molinería y elaboración de productos de panadería. En simultáneo, hubo una retracción de las industrias frigorífica y automotriz.

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Desde el enfoque del gasto, el informe del BCU destaca el aumento de la inversión de un 9,5% interanual, por una nueva industria forestal y las mencionadas nuevas construcciones. El consumo de los hogares subió 2,6% interanual por mayor consumo de importados, lo que fué parcialmente contrarrestado por menor gasto en combustibles y transporte.

Las exportaciones cayeron 3,9% por las menores exportaciones de soja y carne, mientras las importaciones subieron 7,8% interanual.