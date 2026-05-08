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ALERTA ROJA PARA PERSONAS EN LA CALLE

Primera noche con traslado obligatorio de personas en la calle: la mayoría accedió sin problemas, dijo el ministro Gonzalo Civila

Los equipos del Mides y la Policía trabajaron hasta la madrugada de este viernes con el traslado obligatorio de personas que viven o duermen en la calle. En Montevideo abrieron dos centros de evacuados.

En uno de los centros de evacuados de Montevideo, preparando las instalaciones. Foto: Subrayado.

En uno de los centros de evacuados de Montevideo, preparando las instalaciones. Foto: Subrayado.

El ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila hizo un balance del trabajo realizado durante la primera noche de aplicación de la alerta roja para personas en situación de calle, que implica el traslado obligatorio a refugios y centros de evacuados para que no duerman a la intemperie.

Civila dijo al programa Arriba Gente de Canal 10 que en la primera noche se abrieron “más de 200 plazas en dos centros de evacuados en Montevideo”. “Pero tenemos una capacidad del sistema Mides ampliada”, aseguró.

En Montevideo se anunció la apertura de cuatro centros de evacuados, a los que se suman los refugios del Mides en el interior y la apertura de plazas en unidades militares de cada departamento.

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Civila dijo que “en el sistema de contingencia veníamos recibiendo entre 1.800 y 2.000 personas”, cifra que ahora aumenta al aplicar el traslado obligatorio.

“Antes, cuando terminaba el invierno, no había atención a la situación de calle en la mayoría de los departamentos, eso cambió a partir del año pasado. Estamos con un sistema con muchas capacidades”, resumió el ministro, y destacó que de las 5.000 plazas permanentes se pasará a “más de 8.000”.

Sobre la evacuación obligatoria de las personas que duermen en la calle, Civila dijo que “la mayoría de las personas accede a un traslado cuando la Policía se los plantea”. Estos efectivos “van con equipos del Mides”, precisó.

“A partir de mediados de mayo todo el sistema Mides queda en funcionamiento de 24 horas”, explicó el ministro, y dijo que el objetivo “es que no se aborde solo como un tema de la noche y tampoco solo del invierno, por eso el sistema nuevo 365”, en referencia a todos los días del año.

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