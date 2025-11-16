Ministro Negro sobre ataque a INR: "Iremos hasta las últimas consecuencias para dar con los culpables intelectuales y materiales de este hecho"

El ministro del Interior, Carlos Negro , emitió un mensaje a través de su cuenta de la red social X en el que informa que dispuso a la Policía destinar todos los recursos para dar con los responsables del ataque contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación, ocurrido en la madrugada de este domingo.

"Desde la pasada madrugada, dispuse a la Dirección de la Policía Nacional que se destinen todos los recursos necesarios para encontrar a los responsables del ataque a la sede administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación en Montevideo, así como las medidas de seguridad correspondientes", señaló.

Y agregó: "Manifesté, además, mi total respaldo y acompañamiento a la Directora del INR , Dra. Ana Juanche, quien desempeña una destacada gestión, distinguida por su compromiso y profesionalismo. Seguiremos trabajando de manera incansable contra cualquier manifestación del crimen organizado en nuestro país, fuera y dentro de las cárceles, e iremos hasta las últimas consecuencias para dar con los culpables intelectuales y materiales de este hecho".

El ataque contra la fachada de la sede del INR tuvo lugar en la madrugada de este domingo. Los delincuentes dejaron un mensaje amenazante: "Ojo por ojo, la próxima va pa tu auto con tu familia adentro".

El Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional lleva adelante una investigación por disparos de arma de fuego efectuados contra la sede.

Trabajan en el caso la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, a través de la Dirección General de Información e Inteligencia, con el apoyo de diferentes unidades.