Mataron a un hombre de 30 años cuando estaba en la calle en la zona del barrio Marconi

Un hombre de 30 años fue asesinado este sábado en la calle Leandro Gómez esquina Enrique Castro, zona próxima al barrio Marconi de Montevideo.

Según la información policial primaria a la que accedió Subrayado, el hombre no tenía antecedentes penales y fue atacado con armas de fuego cuando caminaba por la calle. Los disparos se hicieron desde un auto, según testigos.

Cuando la Policía llegó al lugar, la víctima ya había sido trasladada por particulares a la policlínica de Capitán Tula, donde ingresó en esta muy grave y poco después falleció.

La Policía analiza si un auto encontrado cerca prendido fuego tiene que ver con este homicidio.

Temas de la nota hombre

Marconi