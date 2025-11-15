RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Mataron a un hombre de 30 años cuando estaba en la calle en la zona del barrio Marconi

El hombre caminaba por la calle cuando desde un auto le dispararon con armas de fuego. Fue trasladado por particulares a una policlínica donde murió.

policía-noche-montevideo

Un hombre de 30 años fue asesinado este sábado en la calle Leandro Gómez esquina Enrique Castro, zona próxima al barrio Marconi de Montevideo.

Según la información policial primaria a la que accedió Subrayado, el hombre no tenía antecedentes penales y fue atacado con armas de fuego cuando caminaba por la calle. Los disparos se hicieron desde un auto, según testigos.

Cuando la Policía llegó al lugar, la víctima ya había sido trasladada por particulares a la policlínica de Capitán Tula, donde ingresó en esta muy grave y poco después falleció.

un hombre esta grave en el cti del maciel tras ser atacado con una varilla de hierro en el centro
Seguí leyendo

Un hombre está grave en el CTI del Maciel tras ser atacado con una varilla de hierro en el Centro

La Policía analiza si un auto encontrado cerca prendido fuego tiene que ver con este homicidio.

Temas de la nota

Lo más visto

video
RAPIÑA EN NUEVO PARÍS

Colega recordó al médico asesinado: "Él transmitía una energía muy particular, porque siempre estaba contento"
ESTE VIERNES

Condenaron a 8 años de prisión a Loly Suárez, hermana del Betito por delitos de narcotráfico
REMATE JUDICIAL

La Junta Nacional de Drogas remata nueve vehículos de alta gama decomisados a narcos
AUTORIDADES ALERTAN POR HUMOS TÓXICOS

Más de 20 heridos por fuerte explosión en zona industrial al sur de Buenos Aires
ESTAFA EN DURAZNO

Hombre denuncia a su primo por el robo de una herencia de USD 300.000; realizó varios retiros de dinero a su propia cuenta bancaria

Te puede interesar

Gremio de los jueces en conflicto. Foto: FocoUy
ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS DEL URUGUAY

Gremio de jueces se declara en conflicto y advierte que tomará medidas graduales que pueden llegar al paro total
El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
PATENTE 2026

El Congreso de Intendentes aprobó por unanimidad los valores de la patente para el año que viene
Cristhian Zamora ganó la carrera San Felipe y Santiago de Montevideo video
EDICIÓN NÚMERO 30

Cristhian Zamora ganó la carrera San Felipe y Santiago de Montevideo

Dejá tu comentario