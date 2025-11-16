Meteorología actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas y tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes ; rigen hasta la hora 11:00.

Un frente frío afecta al país generando lluvias y tormentas, algunas puntualmente fuertes y/o severas. En zonas de tormentas podrán registrarse rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones abundantes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Las principales localidades comprendidas en la advertencia naranja son:

Seguí leyendo Meteorología cesó la advertencia naranja y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Artigas: Todo el departamento.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Rivera: Todo el departamento.

Rocha: 18 de Julio, Aguas Dulces, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puimayen, Punta del Diablo y San Luis Al Medio.

Salto: Belén, Cayetano, Fernández, Lluveras, Migliaro, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tacuarembó.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.

Las principales localidades afectadas por la advertencia amarilla son:

Cerro Largo: Esperanza.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.Lavalleja : 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana y Zapicán.

Maldonado: Aiguá, Balneario Buenos Aires, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, El Chorro, El Edén, El Tesoro, José Ignacio, La Barra, Los Talas, Maldonado, Manantiales, Parque Medina, Punta Ballena, Punta del Este y San Carlos.

Paysandú: Tambores.

Rocha: 19 de Abril, Arachania, La Paloma, La Pedrera, Puerto de los Botes, Rocha y Velázquez.

Salto: Albisu, Arapey, Biassini, Campo de Todos, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, Piedra Sola, San Gregorio de Polanco y Tambores.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Maria Albina, Santa Clara de Olimar y Valentines.