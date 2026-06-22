Ministro Gabriel Oddone en la interpelación: "No vamos a hacer modificaciones adicionales en materia impositiva"

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, fue interpelado este lunes en el Senado por Sergio Botana, del Partido Nacional, quien entre las preguntas que le hizo al secretario de Estado incluyó una sobre los impuestos y la posibilidad de crear nuevos tributos o modificar los existentes de alguna forma que implique una suba. Oddone respondió de forma negativa.

“Confirmamos que no va a haber modificaciones en este período de gobierno en materia impositiva. No vamos a hacer modificaciones adicionales en materia impositiva, excepto en lo que ya ha sido aprobado en el marco legislativo en el presupuesto”, dijo el ministro, en referencia a los cambios impositivos incluidos en la ley de presupuesto aprobada el año pasado.

Allí se le puso IVA a las compras en el exterior a través del sistema de franquicias, y se creó el impuesto mínimo global para que empresas multinacionales tributen en Uruguay y no en el exterior.

Acerca de las propuestas que surgen fuera del gobierno sobre nuevos impuestos, como el planteado por el PIT-CNT al 1% más rico, Oddone insistió: “No forma parte de la agenda de gobierno ninguna modificación impositiva”.

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