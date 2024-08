Ministro Falero: "Si a las Intendencias no les interesa, prefiero que me lo digan y yo bajo la persiana"

“Que nos manden un oficio y nos digan ‘no queremos el Tren Tran’, si lo hacen yo automáticamente bajo la persiana”, dijo Falero, y agregó: “Esto es el fiel reflejo del Uruguay que yo no quiero, es poner palo en la rueda a todo. Acá no podemos venir a decir públicamente ‘me falta esto’, llámenme, me piden algo, vamos arriba. Yo no trabajo así, si la Intendencia o las Intendencias tienen otro problema que es que no les interesa, yo prefiero que me digan la verdad, porque tengo un equipo trabajando en ese aspecto, pidiendo la información de dónde van a ir las estaciones intermedias, cómo se va a derivar. Las intendencias tienen que también sumarse a aportar ideas”.

“Capaz que lo que pasó es que justamente todo este proceso se acercaba a la elección. Cuando se acerca la elección, si hay algo que queremos que no prospere, es tirarlo públicamente. Yo he evitado tirarlo públicamente, hoy estoy hablando porque ustedes me preguntan. Yo aspiro a que sigan trabajando técnicos y que todos tengamos un acto de grandeza de reconocer que en Montevideo no se puede seguir circulando como se está circulando. Si pensamos que el objetivo es ese, bueno, trabajemos en serio y si hay otra propuesta, trabajen la que quieran”, apuntó.

Falero se refirió a los planteos del intendente de Canelones Marcelo Metediera, quien ha dicho que no ha recibido más información sobre el proyecto por parte del Ministerio.

“A Metediera lo conozco desde que estábamos en el Congreso (de intendentes) me llama y lo atiendo. Lo que tenga la Intendencia sería oportuno; si hay aportes, se hagan a los técnicos, no al ministro. Es más responsabilidad de ellos que mía. Pero si la parte técnica del Ministerio no está respondiendo que me lo hagan llegar a mi, oficialmente, o me llaman, no lo han hecho”, concluyó.