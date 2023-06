Ministro Falero calificó de "algo excesivo" aumento de tarifa de Terminal Cuenca del Plata

Las recomendaciones fueron realizadas por la consultora CPA Ferrere, en base a “la caída sostenida del tipo de cambio y el aumento de los costos que generaron una situación que no es posible de mantener”.

De todas formas, esta medida generó molestia en ciertos actores del gobierno.

"Lo estamos analizando, hoy hemos mantenido contacto vía telefónica, le pedimos que se reviera esa situación, y el viernes nos vamos a reunir para trabajar en este tema. Estamos intentando en principio suspender, para luego revisar y analizar en profundidad. No es prudente que se haga en forma unilateral un anuncio de este tipo. No había pasado por el puerto, consultamos a las autoridades portuarias y no tenían conocimiento, por tal motivo vamos a hacer una reunión urgente", manifestó al respecto el ministro Falero.

Agregó que "es habitual siempre" un reordenamiento de tarifas, pero que "dentro de parámetros normales". "Este incremento nos parece algo excesivo a primera instancia, más allá de que se argumenta que hubo una reducción muy importante en el año 20. Pero igualmente no es el momento oportuno para generar un impacto de esta magnitud".

La Cámara de Industrias del Uruguay buscará revertir el aumento en las tarifas portuarias que será actualizado por la terminal. "Complica aún más la competitividad a toda la producción nacional", dijo el vicepresidente de la Cámara, Gabriel Murara.

CAMARA INDUSTRIA PUERTO

La Unión de Exportadores recibió con sorpresa el anuncio. En el marco de esta situación, la gerenta general Teresa Aishemberg indicó que trabajan en la creación de una figura que pueda controlar las tarifas portuarias.