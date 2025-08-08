Ministro de Economía recibe a intendentes del litoral por reducción del descuento de Imesi en la compra de combustibles

El ministro de Economía Gabriel Oddone recibirá a intendentes del litoral por la decisión de reducir el descuento de Imesi en las compras de combustibles en las estaciones de la frontera con Argentina.
El ministro de Economía Gabriel Oddone recibirá el lunes a tres intendentes del litoral que piden explicaciones de por qué se redujo el descuento de Imesi en la compra de combustibles.
Fue el intendente de Paysandú Nicolás Olivera quien solicitó a Presidencia una reunión para dialogar acerca de la resolución de la DGI, que baja de 40% a 32% el descuento del Impuesto Específico Interno que se paga al momento de comprar naftas o gasoil.
La respuesta desde el gobierno fue positiva y el próximo lunes Oddone recibirá a una delegación de intendentes compuesta por Olivera, Guillermo Levrato de Río Negro y Carlos Albisu de Salto.
Blancos responden a Cosse: "Es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde", dijo Javier García
Por este tema, días atrás el senador del Partido Nacional Javier García anunció que citará al Parlamento al Ministerio de Economía y a la DGI.
García entiende que un menor descuento de Imesi “es el primer aumento de impuestos de esta administración”, y reclamó que se revea de forma urgente
El 40% de descuento de Imesi fue una medida implementada por la anterior administración, con el objetivo de reducir la breca de precios con Argentina.
