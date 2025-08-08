RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL DESCUENTO BAJÓ DE 40% A 32%

Ministro de Economía recibe a intendentes del litoral por reducción del descuento de Imesi en la compra de combustibles

El ministro de Economía Gabriel Oddone recibirá el lunes a tres intendentes del litoral que piden explicaciones de por qué se redujo el descuento de Imesi en la compra de combustibles.

carga-de-nafta-en-estación

Fue el intendente de Paysandú Nicolás Olivera quien solicitó a Presidencia una reunión para dialogar acerca de la resolución de la DGI, que baja de 40% a 32% el descuento del Impuesto Específico Interno que se paga al momento de comprar naftas o gasoil.

La respuesta desde el gobierno fue positiva y el próximo lunes Oddone recibirá a una delegación de intendentes compuesta por Olivera, Guillermo Levrato de Río Negro y Carlos Albisu de Salto.

blancos responden a cosse: es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde, dijo javier garcia
Seguí leyendo

Blancos responden a Cosse: "Es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde", dijo Javier García

Por este tema, días atrás el senador del Partido Nacional Javier García anunció que citará al Parlamento al Ministerio de Economía y a la DGI.

García entiende que un menor descuento de Imesi “es el primer aumento de impuestos de esta administración”, y reclamó que se revea de forma urgente

El 40% de descuento de Imesi fue una medida implementada por la anterior administración, con el objetivo de reducir la breca de precios con Argentina.

NOTAS INTENDENTES
Temas de la nota

Lo más visto

video
ABOGADO DENUNCIA IRREGULARIDADES

Uruguayo deportado de Argentina: "Me separaron de mi familia, tengo 60 y no sé si me puedo levantar de vuelta"
POLICÍA CAMINERA

Ministerio del Interior informó la ubicación de sus cinco radares de control de velocidad en rutas nacionales
cuatro detenidos

Compraban autos con dólares falsos en Maldonado y fueron detenidos: en la vivienda encontraron uno de los vehículos
así fue el operativo

Quiso estafar a una mujer y lo arrestaron en la puerta del banco: le había pedido que retirara USD 25.000
MAURICIO SOSA

Arquitecto especialista en alturas afirmó que siniestros laborales se dan por "falta de capacitación" en seguridad

Te puede interesar

Carolina Cosse dijo que el Partido Nacional tiene graves problemas internos, y que se abuchean entre ellos video
VICEPRESIDENTA

Carolina Cosse dijo que "el Partido Nacional tiene graves problemas internos", y que "se abuchean entre ellos"
Blancos responden a Cosse: Es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde, dijo Javier García video
POLÉMICA COSSE-PARTIDO NACIONAL

Blancos responden a Cosse: "Es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde", dijo Javier García
Incautaron una escopeta y municiones en una encomienda postal enviada del litoral a la frontera con Brasil
SEGUNDA INCAUTACIÓN EN LA SEMANA

Incautaron una escopeta y municiones en una encomienda postal enviada del litoral a la frontera con Brasil

Dejá tu comentario