Ministro de Economía habló sobre propuesta de inversión en el puerto y planteó que hay limitantes

La administración del expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, extendió en 2021 la concesión de la terminal especializada en el movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo y de esa manera, el Estado uruguayo evitó un juicio internacional de mil 500 millones de dólares con la empresa belga Katoen Natie.

La prórroga se extendió por 50 años y es hasta el 2081. Por eso, el ministro de Economía Gabriel Oddone sostuvo que para establecer una negociación ante la oferta de Montecon hay limitantes

"Hay un contrato que tiene firmado el Estado uruguayo con la terminal de contenedores, y eso tiene una naturaleza jurídica que tiene que ser evaluada. Ahora tenemos una iniciativa privada de un tercero y lo que el gobierno está haciendo es evaluar la factibilidad jurídica de que esa iniciativa tenga lugar y cuando tengamos una respuesta se dará a conocer", sostuvo el ministro. En ese sentido, remarcó que el contrato con Katoen Natie "limita la posibilidad de que exista una terminal de contenedores adicional".

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LA OFERTA DE MONTECON

La empresa Neltume Ports presentó una inversión prevista de 900 millones de dólares y la obra propone una infraestructura de última generación en el puerto de Montevideo; indican que es una apuesta de largo plazo por la competitividad, el empleo y el crecimiento de Uruguay.

Se trata de una nueva terminal especializada de contenedores cuya iniciativa privada fue presentada al gobierno para su evaluación y la propuesta constituye la mayor inversión portuaria privada planteada en el país.

La nueva iniciativa privada plantea aproximadamente 940 metros de línea de atraque para dos buques post Panamax de última generación e incluye un muelle especializado para cargas de transbordo en barcazas, 38 hectáreas de superficie operativa, accesos independientes, tecnología y sistemas avanzados de seguridad.

Además anuncia la capacidad para movilizar hasta 1.150.000 TEU al año. En 2025, en Uruguay, el total de movilización fue de 847 mil TEUs, lo que equivale a casi 480 mil contenedores.

En América, el puerto de Santos de Brasil es el de mayor movimiento de contenedores con cinco millones 400 mil TEUs al año y en el mundo es el de Shangai en China con 55 millones anuales.

El TEU es una medida estándar que se utiliza en el comercio internacional y la logística para calcular la capacidad de carga de los buques portacontenedores. El TEU equivale a un contenedor metálico de seis metros de largo, 2 metros y medio de ancho y unos 2 metros con 60 de alto.

COMPETITIVIDAD EN EL PUERTO

Los ministerio de Economía y Transporte comienzan a revisar aspectos del funcionamiento del puerto relativos a procesos y precios con el objetivo de hacerlo más competitivo.