Ministro de Defensa interino dijo que nuevo sistema de aterrizaje aún no está 24 horas; para oposición es "muy grave"

El ministro interino de Defensa, Joel Rodríguez, concurrió a comisión del Senado por el nuevo sistema de aterrizaje en el Aeropuerto de Carrasco.

“Se trata de la incorporación de un sistema que realmente mejora las capacidades y las prestaciones del Aeropuerto de Carrasco, que pone al país en primera línea. Este sistema funcionando a pleno implica que pueda aterrizar cualquier avión que cuente con la tecnología necesaria y los pilotos entrenados, sin ninguna visibilidad y con condiciones de seguridad absolutamente garantizadas”, dijo Rodríguez.

Actualmente, “el sistema está habilitado pero no es posible cubrir las 24 horas de todos los días. Funciona de acuerdo a lo que hemos podido ir solucionando en base a horas extras, pero estamos trabajando en una serie de ajustes del funcionamiento de las guardias, para que se pueda prestar el servicio las 24 horas los 31 días del mes”. La capacitación lleva de dos a dos años y medio, aseguró.

Para el senador Javier García, del Partido Nacional, es “muy grave” que el sistema de aterrizaje no funcione 24 horas”.

“Está en juego la conectividad del país. Él habló de una cobertura perlada. Imagínense las compañías aéreas que trasladan a miles de personas por mes, que sientan que en Uruguay el aeropuerto funciona perlado”, cuestionó.

“En estos días hubo más de 150 vuelos afectados”, aseguró.

“Si no hay gente, que se recurra a la Fuerza Aérea, como ocurre en otros países”, indicó.

Por su parte, el senador frenteamplista Felipe Carballo aseguró que lo que está en juego es “la seguridad de los pasajeros” y que “no es un tema sindical”.

“Hay que tener el personal necesario, correspondiente”, dijo.