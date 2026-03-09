Castillo presentó ante el Consejo de Ministros proyecto de ley con el que buscan promover el empleo

El gobierno trabaja en un proyecto de ley de para promover el empleo, que fue uno de los temas centrales en la reunión del Consejo de Ministros con el presidente Yamandú Orsi este lunes.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo , dijo que trabajan en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanza, y que recibieron sugerencias de otras carteras.

"La idea es culminar esa redacción definitiva esta semana, de manera tal que la semana que viene el presidente tenga el proyecto de ley sobre su escritorio", indicó.

Se trata de un proyecto que toma herramientas que ya funcionaban en el país, como la de Estudio y Trabajo, promoción de empleo juvenil, y "la propia ley de promoción del empleo del año 2021, que fueron instrumentos que en su momento dieron muy buenas oportunidades".

"Tomamos lo mejor de ellas, como aspectos de la formación y capacitación, algo que demandan tanto empleadores como trabajadores. Pero potenciamos algunas otras que o no habían sido tenidas en cuenta o nos están reclamando mucho en estas recorridas por el interior del país que hay hecho el Ministerio de Trabajo", dijo Castillo.

En esa línea, se refirió a que el desempleo en general da porcentajes de 7 o 7,1% a nivel nacional, pero que hay departamentos donde sube a 11,4% o 12,7%.

También se refirió a que poblaciones afro, trans o liberados de cárceles "han tenido dificultades para acceder a este instrumento" y que esto también se contempla en el nuevo proyecto.

"Detectamos de que el 80% de los beneficiarios de la ley actual son de Canelones y Montevideo, y el resto, el 20% solamente para el interior del país que es donde nos está impactando más a veces esa demanda de trabajo, esa demanda de empleo", dijo Castillo.

Respecto al sector empleador, explicó que "la micro, pequeña y mediano empresa o el productor rural o las unipersonales muchas veces tienen oportunidad de desarrollar, de contratar, y no se dotaba de este instrumento. Por lo tanto esta iniciativa recoge esta demanda".

El ministro de Trabajo señaló que hay "preocupación" por la situación del empleo en el país, por lo que se trabaja en una herramienta como este proyecto de ley.

"A la luz de lo que va a ser el impacto que pueda estar generando el acuerdo Unión Europea- Mercosur o los acuerdos firmados con China, nosotros tenemos algunas expectativas a favor, de productos, de industrias o de mercado de trabajo, que entienden que va a ser una oportunidad, y hay otros que lo miran con preocupación porque pueden perjudicarlos, por lo tanto tenemos que hacer centro en cuáles son las oportunidades o herramientas que brindamos", dijo.

Además, trabajarán en tener un ámbito en común con el sector industrial, tanto empleadores como trabajadores, así como instituciones del gobierno para trabajar en estos temas.