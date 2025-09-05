RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMUNICADO Y CONFERENCIA DE PRENSA

Ministro Carlos Negro viaja a Soriano tras el homicidio de dos niños a manos de su padre; comunicado expresa "profundo dolor"

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando, con sensibilidad y firmeza para prevenir y combatir los hechos de violencia que vulneran a la infancia”, dice un comunicado del Ministerio del Interior. Carlos Negro viaja a Soriano.

Andrés Morosini sacó a los niños de 2 y 6 años a la fuerza de la casa de su madre en Mercedes, el miércoles de mañana, y los llevó en su auto hasta el arroyo Don Esteban en Río Negro, en el cruce con la ruta 20. Allí sumergió el auto en el arroyo. Este viernes de mañana fueron hallados los cuerpos de los dos hermanos y su padre, dentro del auto.

Pasado el mediodía el Ministerio del Interior publicó un comunicado en el que da cuenta del hallazgo de “los cuerpos de los niños Francisco Alexander Morosini Ramos, de 6 años, y Alfonsina Morosini Ramos, de 2 años, y de Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, quien los había raptado de su hogar en el departamento de Soriano”.

Ministro Carlos Negro suspendió su agenda tras el crimen de los dos hermanos a manos de su padre en Río Negro

“El hallazgo se produjo en el arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58 de la ruta 20, en el departamento de Río Negro, donde fue encontrado el vehículo en el que las víctimas habían sido trasladadas, sumergido en las aguas”, dice el comunicado oficial, y agrega: “Acompañamos con respeto y cercanía a su familia, así como a toda la comunidad de Mercedes”.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando, con sensibilidad y firmeza, para prevenir y combatir los hechos de violencia que vulneran a la infancia”, finaliza el comunicado del Ministerio del Interior.

