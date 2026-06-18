Ministro Carlos Negro comparece ante comisión de Diputados por plan de seguridad

El ministro del Interior, Carlos Negro, comparece ante la comisión de Seguridad de Diputados por el Plan Nacional de Seguridad. Está acompañado por la subsecretaria Gabriela Valverde, y otros integrantes de la cartera.

La instancia comenzó con una exposición por parte del ministro ante los legisladores, con un informe de cada eje del Plan Nacional de Seguridad, con medidas y políticas de Estado.

En marzo, el plan fue comunicado a la ciudadanía. Incluye una batería de medidas centradas en reforzar la presencia policial, con más patrullaje y despliegue en todo el país, además de la incorporación de más de 2.000 policías para fortalecer el trabajo en la calle, con operativos en zonas críticas, el plan Más Barrios, regulaciones para armas.

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