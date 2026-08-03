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2026-2030

Orsi se reunió con presidente del Grupo BID; IIan Goldfajn anunció Estrategia País por USD 5.000 millones

Uno de los pilares del plan será la innovación y la competitividad para generar un mayor crecimiento. También se firman acuerdos en materia de seguridad.

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El presidente Yamandú Orsi se reunió este lunes con el presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), IIan Goldfajn, en Torre Ejecutiva, en el marco de su visita a Uruguay con una agenda que incluyó reuniones con el Ministerio del Interior y la Policía, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el equipo económico de gobierno.

"Uno de los objetivos mayores de esta visita es lanzar junto con el presidente y con el ministro Oddone, la Estrategia País que el directorio del BID aprobó para Uruguay de 2026 a 2030", indicó Goldfajn. El plan tiene un componente público con los ministros de Estado y uno privado con la relación con las empresas a través de BID Invest por unos 5.000 millones de dólares.

Goldfajn mencionó un aumento significativo de la inversión en Uruguay, que en 2026 será por 1.650 millones de dólares, más que el triple de 2025. Uno de los pilares del plan será la innovación y la competitividad para generar un mayor crecimiento.

Anunció la firma de acuerdos con el Ministerio del Interior en materia de seguridad, y otro de internacionalización de la producción por 20 millones de dólares en el programa de innovación y competitividad, como parte de un plan de desarrollo productivo del país y fortalecimiento institucional por 400 millones de dólares.

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