El plan de seguridad incluye más policías, operativos en zonas críticas y control de armas

El Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 incluye una batería de medidas centradas en reforzar la presencia policial, con más patrullaje y despliegue en todo el país, además de la incorporación de más de 2.000 policías para fortalecer el trabajo en la calle.

Entre los ejes principales también aparecen operativos en zonas críticas, con intervenciones basadas en inteligencia y despliegue permanente en territorios priorizados, así como el fortalecimiento de la investigación contra el narcotráfico, con seguimiento de redes criminales, sus estructuras y financiamiento.

El plan prevé además el uso de tecnología para combatir el delito, con incorporación de drones, ampliación de la videovigilancia y nuevos sistemas de análisis. A esto se suma un mayor control en fronteras y rutas, con participación de las Fuerzas Armadas y la implementación de anillos digitales para monitorear el tránsito de personas y vehículos, junto con más regulación sobre motos y automóviles en situación irregular.

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Otro de los puntos es la prevención en los barrios, con intervenciones integrales para reducir la violencia y mejorar la convivencia, a través del programa Más Barrio en cinco zonas del país y acciones coordinadas con otros organismos para reducir la cantidad de personas en situación de calle.

También se plantean medidas contra las armas ilegales, con nuevas regulaciones y sanciones, y un proyecto de ley para endurecer penas por porte y tráfico en espacios públicos. En paralelo, se incorpora un sistema integral de protección para mujeres e infancias ante situaciones de violencia de género y doméstica, con herramientas como el dispositivo Élida 360.

El plan incluye acciones contra delitos digitales, con prevención y respuesta ante estafas y ciberdelitos, incluyendo alertas por SMS en coordinación con organismos públicos, bancos y empresas financieras.

En materia policial, se prevé capacitación continua y especializada, junto con el refuerzo del rol de las comisarías y la implementación de unidades móviles para aumentar la presencia territorial.

Finalmente, se plantean medidas para el sistema penitenciario, con mejoras en la seguridad y la construcción de centros de máxima seguridad, además de programas de reinserción laboral y educativa para personas privadas de libertad y liberadas, con la creación del Instituto Nacional de Reinserción.

Resumen del plan de seguridad.

Gacetiila PNSP

El plan completo