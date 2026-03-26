RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL PLAN COMPLETO CON TODAS LAS MEDIDAS

El plan de seguridad incluye más policías, operativos en zonas críticas y control de armas

El gobierno presentó el plan de seguridad que apunta a reforzar la presencia en la calle, prevenir delitos y mejorar la respuesta del sistema, entre otras cosas Mirá acá el plan completo con todas las medidas.

Foto: FocoUy.&nbsp;

Foto: FocoUy. 

El Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 incluye una batería de medidas centradas en reforzar la presencia policial, con más patrullaje y despliegue en todo el país, además de la incorporación de más de 2.000 policías para fortalecer el trabajo en la calle.

Entre los ejes principales también aparecen operativos en zonas críticas, con intervenciones basadas en inteligencia y despliegue permanente en territorios priorizados, así como el fortalecimiento de la investigación contra el narcotráfico, con seguimiento de redes criminales, sus estructuras y financiamiento.

El plan prevé además el uso de tecnología para combatir el delito, con incorporación de drones, ampliación de la videovigilancia y nuevos sistemas de análisis. A esto se suma un mayor control en fronteras y rutas, con participación de las Fuerzas Armadas y la implementación de anillos digitales para monitorear el tránsito de personas y vehículos, junto con más regulación sobre motos y automóviles en situación irregular.

es la nada misma, dijo el diputado blanco pablo abdala sobre plan de seguridad que presento interior
Seguí leyendo

"Es la nada misma", dijo el diputado blanco Pablo Abdala sobre plan de seguridad que presentó Interior

Otro de los puntos es la prevención en los barrios, con intervenciones integrales para reducir la violencia y mejorar la convivencia, a través del programa Más Barrio en cinco zonas del país y acciones coordinadas con otros organismos para reducir la cantidad de personas en situación de calle.

También se plantean medidas contra las armas ilegales, con nuevas regulaciones y sanciones, y un proyecto de ley para endurecer penas por porte y tráfico en espacios públicos. En paralelo, se incorpora un sistema integral de protección para mujeres e infancias ante situaciones de violencia de género y doméstica, con herramientas como el dispositivo Élida 360.

El plan incluye acciones contra delitos digitales, con prevención y respuesta ante estafas y ciberdelitos, incluyendo alertas por SMS en coordinación con organismos públicos, bancos y empresas financieras.

En materia policial, se prevé capacitación continua y especializada, junto con el refuerzo del rol de las comisarías y la implementación de unidades móviles para aumentar la presencia territorial.

Finalmente, se plantean medidas para el sistema penitenciario, con mejoras en la seguridad y la construcción de centros de máxima seguridad, además de programas de reinserción laboral y educativa para personas privadas de libertad y liberadas, con la creación del Instituto Nacional de Reinserción.

Resumen del plan de seguridad.

Gacetiila PNSP

El plan completo

Plan Nacional de Seguridad_2025-2026

Temas de la nota

Lo más visto

video
boceto

Así quedaría 18 de Julio con el nuevo proyecto de transporte: corredor central con única línea y viaje en 10'
HABLÓ FERNANDA CARDONA

Gobierno evalúa precio del combustible y no descarta adelantar suba: "Vamos a tomar una decisión respecto a eso"
DESDE ESTE VIERNES

Tormentas, lluvias y rachas de viento fuertes: el aviso de Inumet para el sur del río Negro
AVENIDA 18 DE JULIO

Directivo de Grupo Centro cuestionó cambio en proyecto de movilidad y afirmó que el túnel tenía puntos "recontravalorados"
iniciativa de Inefop y Manpower

La experiencia de quedarte sin trabajo después de los 45 años y un programa que busca dar respuesta a este problema

Te puede interesar

Foto: FocoUy. 
EL PLAN COMPLETO CON TODAS LAS MEDIDAS

El plan de seguridad incluye más policías, operativos en zonas críticas y control de armas
Negro afirmó que el plan de seguridad tiene amplia participación social y política y destacó aportes de partidos video
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Negro afirmó que el plan de seguridad "tiene amplia participación social y política" y destacó aportes de partidos
Foto: Ministerio del Interior. Carlos Negro presenta el plan de seguridad al Consejo de Ministros.
documento

Una a una, estas son las medidas del plan de seguridad y sus prioridades

Dejá tu comentario