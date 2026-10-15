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YA HAY 124 RADARES EN RUTAS

Ministra de Transporte anuncia más radares en rutas nacionales: "Se van a seguir colocando"

La ministra de Transporte Lucía Etcheverry dijo que colocarán más radares de fiscalización de velocidad en rutas nacionales, con base en “indicadores objetivos, nos guste o no”.

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La ministra de Transporte Lucía Etcheverry adelantó que colocarán más radares de fiscalización de velocidad en rutas nacionales, y dijo que eso se hará con base en “indicadores objetivos, nos guste o no”.

Entrevistada en el programa Arriba Gente de Canal 10, y ante la consulta de si a los 124 radares ya instalados en las rutas se sumarían más, la ministra respondió: “Hay algunos que se van a incorporar, si”.

Y agregó: “En aquellos lugares donde se informa, se verifica con indicadores objetivos, nos guste o no, porque se han cuestionado, pero que técnicamente se demuestran mayores niveles de siniestralidad, y eventualmente es el radar de fiscalización el que puede aportar a mitigar o disminuir y desalentar las infracciones, se van a seguir colocando”.

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En este sentido adelanto que “hoy por lo menos hay cuatro o cinco zonas que están previstos” nuevos radares.

También dijo que muchos municipios en varios departamento piden la instalación de los llamados radares pedagógicos, aquellos que anuncia y ubicación y marcan la velocidad a la que circulan los vehículos antes de llegar al radar de fiscalización.

“También se van a instalar en aquellos lugares en que efectivamente aporten a disminuir los problemas”, dijo Etcheverry, y destacó que hay 380 escuelas sobre rutas nacionales.

Por último, dijo que en rutas, frente a escuelas, se puede colocar “cartelería variable”, para que en los días que no hay clases la velocidad de circulación sea mayor.

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