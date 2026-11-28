La policía investiga la desaparición de un hombre en el barrio Cerro de Montevideo. Por el caso ya hay cuatro personas imputadas pero el hombre no aparece.

Según supo Subrayado en base a fuentes de la investigación, el hombre fue visto por última vez el 28 de octubre en la zona de Santa Catalina, cerca del cerro de Montevideo.

Investigadores de la Zona Operacional IV sospechó desde un principio que se trataba de una privación de libertad, por lo que identificó y detuvo a cuatro personas que podrían estar vinculadas al episodio.

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Todos están en prisión preventiva. Un hombre de 75 años, su hija de 43 y dos masculinos, familiares entre si.

Sin embargo, la víctima no aparece. Este viernes la Policía encontró una camioneta en la que presumen se trasladó al hombre aún desaparecido. Policía Científica realizó pericias en el vehículo.

Mientras se espera ese informe técnico final, los agentes siguen buscando al hombre. Desde el entorno de la investigación indicaron que el episodio podría estar vinculado con el tráfico interno de drogas.