Ministra de Salud aseguró que ocupación de CTI con niños “no aumentó, y eso ya es buena cosa”

“La medida se tomó hace pocos días, relativamente, y esperamos que haya un descenso de las infecciones respiratorias en estos días. En el día de ayer parece que hubo una pequeña tendencia a que haya menos consultas en puerta de emergencia, pero los datos reales los vamos a tener la semana que viene porque los prestadores de salud, salió una normativa nueva por parte del Ministerio de Salud Pública, para pedirle y exhortar a los prestadores de salud que envíen toda la información respecto a las consultas de infecciones respiratorias, que se haga obligatoria enviar esa información”, dijo la ministra.

Consultada sobre la ocupación de camas de CTI pediátricos, Rando aseguró: “Por lo menos no aumentó, eso ya es muy buena cosa. En algunos prestadores sigue alta, pero lo bueno es que no hemos tenido saturación, no nos ha pasado en ningún momento que algún niño o que alguna persona precise CTI y no lo tuviera, lo cual es una gran cosa, es lo que queríamos detener, a eso no queríamos llegar y bueno, felizmente no llegamos”.