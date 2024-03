Ministra Rando sobre el dengue: "Es el peor momento, lo que no quiere decir que no podamos estar peor"

Al respecto, Rando dijo que este paciente tenía una "enfermedad grave" previa, por la que era tratado, y que en la preparación para una operación se le confirmó el diagnóstico de dengue. Estando internado fallece, agregó la ministra, y explicó: “la causa del fallecimiento no es del todo clara, porque tenía una enfermedad previa, por lo tanto para algunos de los médicos tratantes la causa del fallecimiento, ese paro cardíaco que lo llevó al fallecimiento, puede ser la enfermedad previa. Sin embargo para otros médicos, de otras áreas, infectólogos, piensan que también podría darse por el dengue. Por eso no está claro. No es que no lo decimos, nadie está ocultando nada, simplemente se está investigando o tratando de ver cuál es la situación más precisa ”.