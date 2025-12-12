RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Comisión de Diputados aprobó el proyecto de ley contra el lavado de activos; el 17 se vota en el plenario

El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Senadores en el mes de octubre, ahora solo resta la votación en la Cámara de Representantes.

La Comisión especial de lavado de activos de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para modificar la ley integral contra el lavado de activos.

El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Senadores en el mes de octubre, ahora solo resta la votación en la Cámara de Diputados.

La intención del Ejecutivo es fortalecer las herramientas del Estado para abordar el ciclo criminal, sostiene que la inseguridad se manifiesta a través de delitos cuyo origen y posterior consolidación económica se nutre, precisamente, de la falta de mecanismos robustos para detectar, prevenir y sancionar el lavado de activos.

Si bien sólo Gustavo Salle votó en contra del proyecto, se generaron diferencias entre los legisladores de los otros partidos y será clave la discusión en el plenario del próximo miércoles 17.

Según expresaron algunos legisladores consultados por Subrayado, uno de los puntos mas polémicos es la eliminación de la Fiscalía especializada en lavado de activos. Sostienen que hasta el momento se han realizado pocas condenas desde su creación y la detección de algunos problemas de procedimiento han llevaron a que el Poder Ejecutivo decida impulsar su eliminación para que todas las fiscalías investiguen el blanqueo de capitales.

Otro de los puntos importantes de este proyecto es reducir a unos 32.000 dólares el monto de efectivo que se puede manejar en cualquier tipo de operación. El resto se tiene que pagar a través de medios electrónicos. En la normativa actual, vigente desde la LUC, el monto máximo es de 160.000 dólares.

