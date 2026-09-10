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LUCÍA ETCHEVERRY

Ministra dijo que retiro de la demanda de Montecon no condiciona al gobierno a aceptar su proyecto de inversión en el puerto

“Yo creo que ha habido una intensión de asociar ambas acciones. No corresponde, no es vinculante”, dijo la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, sobre proyecto de inversión de Montecon.

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Etcheverry dijo que se enteró del proyecto de inversión de Montecon “por la prensa”, aunque agregó que “como corresponde”, la iniciativa privada fue presentada a Presidencia, que luego la derivará al Ministerio de Transporte y a la Administración Nacional de Puertos (ANP).

En ese sentido aseguró que “bajo ningún concepto”, hay un “condicionamiento al retiro de Neltume en el arbitraje”, dijo en referencia a Neltume Ports, la empresa propietaria de Montecon, operador en el puerto de Montevideo.

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“Acá no tiene ningún condicionamiento el gobierno respecto de esto. Yo creo que ha habido una intensión de asociar ambas acciones. No corresponde, no es vinculante de ninguna manera para el gobierno. En todo caso se estudiará como corresponde a cualquier iniciativa privada”, aseguró la ministra.

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