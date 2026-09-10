Ministra dijo que retiro de la demanda de Montecon no condiciona al gobierno a aceptar su proyecto de inversión en el puerto

La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, descartó cualquier “condicionamiento” al gobierno para que acepte el proyecto de inversión que anunció la empresa propietaria de Montecon en el puerto de Montevideo por 900 millones de dólares, días después de que se conociera que retira o desiste de continuar con la demanda internacional contra el Estado uruguayo.

Etcheverry dijo que se enteró del proyecto de inversión de Montecon “por la prensa”, aunque agregó que “como corresponde”, la iniciativa privada fue presentada a Presidencia, que luego la derivará al Ministerio de Transporte y a la Administración Nacional de Puertos (ANP).

En ese sentido aseguró que “bajo ningún concepto”, hay un “condicionamiento al retiro de Neltume en el arbitraje”, dijo en referencia a Neltume Ports, la empresa propietaria de Montecon, operador en el puerto de Montevideo.

“Acá no tiene ningún condicionamiento el gobierno respecto de esto. Yo creo que ha habido una intensión de asociar ambas acciones. No corresponde, no es vinculante de ninguna manera para el gobierno. En todo caso se estudiará como corresponde a cualquier iniciativa privada”, aseguró la ministra.

Temas de la nota ministra

Montecon

gobierno

puerto