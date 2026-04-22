Ministra afirma que habrá "acciones concretas en limpieza, alumbrado y vialidad" en Cerro Norte con programa Más Barrio

“La cancha está inclinada en Cerro Norte y varias zonas de Uruguay. Lo que tiene que hacer el Estado es nivelar esa cancha”, dijo la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, sobre las políticas públicas. “Lo nivelamos a través de políticas públicas y el programa Más Barrio viene a contribuir”, valoró.

El programa comenzará a aplicarse este jueves en Cerro Norte, en el oeste de Montevideo. La jerarca afirmó que en el lugar “habrá acciones concretas de limpieza, limpieza de basurales, de alumbrado y de vialidad”. “Son cosas que los vecinos van a ir viendo, cómo vamos avanzando en este trabajo”, expresó.

Funcionarios visitarán “casa por casa”, señaló Paseyro. Será una entrevista similar a un censo para recoger información sobre las políticas públicas que son necesarias en cada zona. Allí trabajarán los ministros de Desarrollo Social, Vivienda e Interior, además de instituciones como ANEP, INJU e INAU.

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“Acciones concretas ya pasaron y van a pasar”, indicó la ministra. Trabajarán unos 140 funcionarios en el barrio, que es habitado por unas 5.500 personas, según los últimos datos.

El programa Más Barrio es una iniciativa del gobierno que apunta a mejorar la convivencia en los barrios, con un fuerte componente de seguridad, aunque no es un plan estrictamente policial. Incluye un relevamiento casa por casa, recorridas y diálogo con vecinos, además de acciones coordinadas entre distintos organismos para recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones del entorno.

El plan prevé intervenciones como limpieza, iluminación, patrullaje policial y obras más estructurales vinculadas a vivienda, incluyendo relocalizaciones si es necesario. Para su implementación, cuenta con financiamiento de 50 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se complementa con recursos ya existentes y se destinará a distintas zonas donde se aplique el programa. Este jueves se comenzará con Cerro Norte.