Niño de 9 años intoxicado con cocaína "está en buenas condiciones", dijo director de Hospital de Rivera

Director del Hospital de Rivera, Eduardo Ferracini, brindó detalles de la internación del niño de 9 años que dio positivo a cocaína en su orina.

Indicó que es “objeto de valoración” y que permanece ingresado en el servicio de Pediatría del centro asistencial.

“Está estable, está en buenas condiciones, está lúcido, está interactuando con su entorno, con su padre, y desde ese punto de vista viene bien”, dijo el médico.

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Con indicaciones del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), en el hospital le realizan muestras de orina para detectar el momento en que su cuerpo dé negativo a cocaína.

“No habría en principio una situación de riesgo social. Es un niño que tiene una relativa buena contención, buenos cuidados y hay que ver luego se investigará de qué manera llega a esa intoxicación”, explicó Ferracini.

Sobre el ingreso del menor, relató que fue por convulsiones y señaló que tenía “antecedentes de cuadros convulsivos previos, por lo cual hay aspectos de su historia clínica que son de reserva y que hay que ahondar más en el estudio general de su estado sanitario”.