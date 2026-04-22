Director del Hospital de Rivera, Eduardo Ferracini, brindó detalles de la internación del niño de 9 años que dio positivo a cocaína en su orina.
Niño de 9 años intoxicado con cocaína "está en buenas condiciones", dijo director de Hospital de Rivera
El jerarca señaló que tenía “antecedentes de cuadros convulsivos previos, por lo cual hay aspectos de su historia clínica que son de reserva y que hay que ahondar".
Indicó que es “objeto de valoración” y que permanece ingresado en el servicio de Pediatría del centro asistencial.
“Está estable, está en buenas condiciones, está lúcido, está interactuando con su entorno, con su padre, y desde ese punto de vista viene bien”, dijo el médico.
Niño de 9 años fue ingresado al Hospital de Rivera descompuesto y constataron intoxicación por cocaína
Con indicaciones del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), en el hospital le realizan muestras de orina para detectar el momento en que su cuerpo dé negativo a cocaína.
“No habría en principio una situación de riesgo social. Es un niño que tiene una relativa buena contención, buenos cuidados y hay que ver luego se investigará de qué manera llega a esa intoxicación”, explicó Ferracini.
Sobre el ingreso del menor, relató que fue por convulsiones y señaló que tenía “antecedentes de cuadros convulsivos previos, por lo cual hay aspectos de su historia clínica que son de reserva y que hay que ahondar más en el estudio general de su estado sanitario”.
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