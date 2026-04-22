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FERNANDA CARDONA

¿Si baja el petróleo baja el combustible?: "Lo vamos a ver la semana que viene", dijo la ministra de Industria

La ministra de Industria Fernanda Cardona fue consultada sobre el próximo ajuste en el precio de los combustibles previsto para mayo, y si bajarán en caso de que baje el precio internacional del petróleo.

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La ministra de Industria Fernanda Cardona dijo en rueda de prensa que este viernes 24 se reunirá con el ministro de Economía Gabriel Oddone para analizar el posible ajuste en el precio de los combustibles previsto para mayo, en función de la variación del precio internacional del petróleo.

A fines de marzo, cuando el petróleo pasó de 70 a más de 100 dólares el barril por la guerra en Medio Oriente, el gobierno decidió subir 7% el precio de los combustibles desde abril.

En ese momento se anunció que debido a las circunstancias extraordinarias (la guerra) la revisión de precios dejaría de ser cada dos meses y pasaría a ser mensual, por lo que podría haber un nuevo ajuste en mayo.

Presidente de la ARU Rafael Ferber. 
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Este miércoles, consultada sobre el tema, Cardona dijo que se reunirá con Oddone el viernes y que ya cuenta con algunos informes técnicos de su Ministerio y de Economía, así como insumos de Ancap y de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

Con esos informes, y con el precio internacional del petróleo durante abril, se tomará una decisión para mayo.

Consultada directamente si habrá una baja de precios en Uruguay en caso de que el petróleo baje a nivel internacional, la ministra respondió: “Lo vamos a ver la semana que viene”.

Cardona aseguró que a nivel de disponibilidad no hay problema y que Uruguay está abastecido “por lo menos hasta julio o agosto”.

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