Ministerio de Vivienda planifica unos 50 realojos para apertura de calles en Cerro Norte

El Ministerio de Vivienda comienza a otorgar préstamos y apoyos para mejorar la vivienda de familias en Cerro Norte en el marco del programa Más Barrio.

"Nosotros lo que queríamos es que en octubre estuvieran publicadas las primeras licitaciones. Así esperamos que sea para comenzar las obras en el primer trimestre del año que viene. Estas obras son desde apertura de ciertas calles que es necesario abrir para mejorar la trama de la ciudad, de ese barrio, también por el mejoramiento de centros barriales, de canchitas de fútbol que también hay no solo en Cerro Norte, sino también en las otras localidades", indicó la ministra Tamara Paseyro sobre lo que están desarrollando.

Además, se refirió al "mejoramiento de vivienda" que está pensado para "distintos sectores". "Esto no es un programa de asentamientos, es un programa que tiene ciudad informal pero también tiene ciudad formal, entonces la situación económica también de la familia no es igual para todos. Entonces, vamos a ir con programas de mejoramiento de vivienda, las oficinas de rehabilitación con las intendencias para justamente esas familias que pueden pagar algo para mejorar su vivienda. El que cuenten con esos préstamos blandos para mejorar su vivienda y también para esa población que sabemos que no puede mejorar por si sola, que necesita un apoyo del Ministerio".

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También planifican unos 50 a 60 realojos por la apertura de nuevas calles, para lo que habrá una licitación puntual, indicó.

SITUACIÓN DE CALLE

El Ministerio de Vivienda también se apresta a firmar un convenio con el de desarrollo social para avanzar en la concreción de 720 soluciones habitacionales para personas en situación de calle al culminar el quinquenio.

Para esto, firmarán un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y trabajan en conjunto para establecer "cómo acompañar ese proceso".

"Nosotros ponemos la vivienda y ellos ponen el acompañamiento", dijo Paseyro.