Ministerio de Turismo adelanta que la temporada de cruceros será menor a la de años anteriores

Ya en la del año pasado hubo 14% menos de cruceros, y para esta temporada “va a haber algunos viajes menos”, adelantó la subsecretaria de Turismo Ana Caram.

La temporada de cruceros 2024 – 2025 tuvo una caída en los viajes que llegaron a Uruguay de 14% respecto a la anterior, y para la temporada actual el Ministerio de Turismo prevé una nueva disminución, según adelantó la subsecretaria de Turismo Ana Caram

“Este año va a haber algunos viajes menos”, dijo Caram, y recordó que los viajes se planifican con dos años de antelación.

Sobre las causas en la disminución de cruceros que llegan a puertos de Uruguay (Montevideo y Punta del Este), Caram dijo que “hay una competencia creciente de destinos”, y mencionó por ejemplo a Australia como destino fuerte.

También dijo que los costos elevados que tiene Argentina para los cruceros hace que para las navieras se encarezca el viaje a esta zona de Sudamérica, por lo que algunas empresas eligen otros destinos.

