La temporada de cruceros 2024 – 2025 tuvo una caída en los viajes que llegaron a Uruguay de 14% respecto a la anterior, y para la temporada actual el Ministerio de Turismo prevé una nueva disminución, según adelantó la subsecretaria de Turismo Ana Caram
Ministerio de Turismo adelanta que la temporada de cruceros será menor a la de años anteriores
Ya en la del año pasado hubo 14% menos de cruceros, y para esta temporada “va a haber algunos viajes menos”, adelantó la subsecretaria de Turismo Ana Caram.
“Este año va a haber algunos viajes menos”, dijo Caram, y recordó que los viajes se planifican con dos años de antelación.
Sobre las causas en la disminución de cruceros que llegan a puertos de Uruguay (Montevideo y Punta del Este), Caram dijo que “hay una competencia creciente de destinos”, y mencionó por ejemplo a Australia como destino fuerte.
Seguí leyendo
Castillo sobre Consejo de Salarios: "Va un poco más atrasado en la estadística que algunos que fueron récord"
También dijo que los costos elevados que tiene Argentina para los cruceros hace que para las navieras se encarezca el viaje a esta zona de Sudamérica, por lo que algunas empresas eligen otros destinos.
Temas de la nota
Lo más visto
JEFATURA DE CANELONES
Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
EN TORRE EJECUTIVA
Orsi analizó discurso del presidente de B'nai B'rith que generó malestar en el gobierno
INTERNACIÓN EN EL VILARDEBÓ
Fue declarado inimputable el hombre que apuñaló y mató a un taxista de 51 años durante una pelea
VIOLENCIA EN LA ESCUELA
La madre de una alumna fue detenida y está a disposición de Fiscalía por la agresión en la Escuela 123
HOMICIDIO EN MONTEVIDEO
Dejá tu comentario