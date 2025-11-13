El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines definió un paro nacional de 24 horas, que comienza este jueves a las 15:00 horas.
Vuelve el conflicto en el puerto: sindicato anunció paro nacional por 24 horas desde este jueves
Hace menos de un mes se logró el acuerdo entre la Terminal Cuenca del Plata y sus trabajadores. Ahora, el conflicto se extiende a toda la operativa portuaria.
El reclamo es por la negociación colectiva, donde aseguran que no hay avance. "Por no brindar un mínimo de jornales necesarios, que brinde estabilidad, seguridad social y acceder a un sueldo mínimo nacional".
El conflicto se da a menos de un mes de que se alcanzó un acuerdo en el área de la Terminal Cuenca del Plata.
En este caso, el paro abarca a operadores y terminales, así como depósitos portuarios y extraportuarios.
