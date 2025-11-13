RECIBÍ EL NEWSLETTER
CERCA DE 40% DE ACUERDOS FIRMADOS

Castillo sobre Consejo de Salarios: "Va un poco más atrasado en la estadística que algunos que fueron récord"

El ministro de Trabajo indicó que el plazo está dado hasta fines de noviembre y principios de diciembre, en acuerdo con el Consejo Superior Tripartito.

ministerio-de-trabajo-y-seguridad-social-fachada

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, se refirió a los Consejos de Salario y dijo hay un poco de retraso por las condiciones económicas del país.

"Va un poco más atrasado en la estadística que algunos que fueron récord, en mejores condiciones. Cuando hay mejores condiciones económicas para el país todo sale más fácil, cuando los recursos escasean, es cuando hay que utilizar mucho el ingenio y donde el arte de negociar pasa a ser un rol fundamental en los consejos de salario", sostuvo el ministro.

En ese sentido, aseguró que cerca del 40% está "firmado o en gestación del acta". "Nosotros hemos dado el tiempo, junto con el Consejo Superior Tripartito, donde participan los empresarios y los trabajadores, a que a finales de noviembre, primeros días de diciembre, estén cerrados la mayor parte", dijo.

nosotros quisieramos, dijo juan castillo sobre la posibilidad de construir en uruguay las patrulleras oceanicas que hace cardama
Seguí leyendo

"Nosotros quisiéramos", dijo Juan Castillo sobre la posibilidad de construir en Uruguay las patrulleras oceánicas que hace Cardama

Castillo afirmó que "en la mayoría de los casos" se respetó la pauta del gobierno. En los que no, no hubo votación. "No votamos a la baja salarios y no votamos aquello que se escape, por el nivel de los lineamientos por encima, y que puedan impactar en los salarios, pero son partes de acuerdos que se han hecho. Se han hecho de esas características recientemente, pero nosotros nos ponemos al margen. Es la voluntad de los negociadores que son los actores sociales", sostuvo.

Temas de la nota

Lo más visto

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
JEFATURA DE CANELONES

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi analizó discurso del presidente de B'nai B'rith que generó malestar en el gobierno
INTERNACIÓN EN EL VILARDEBÓ

Fue declarado inimputable el hombre que apuñaló y mató a un taxista de 51 años durante una pelea
VIOLENCIA EN LA ESCUELA

La madre de una alumna fue detenida y está a disposición de Fiscalía por la agresión en la Escuela 123
HOMICIDIO EN MONTEVIDEO

Un hombre de 61 años fue asesinado tras recibir un disparo en la ingle en la zona del barrio Nuevo París

Te puede interesar

Vuelve el conflicto en el puerto: sindicato anunció paro nacional por 24 horas desde este jueves
Sociedad

Vuelve el conflicto en el puerto: sindicato anunció paro nacional por 24 horas desde este jueves
Aviso de Inumet por tormentas muy fuertes. Foto: FocoUy
AVISO A LA POBLACIÓN

Inumet advierte por tormentas muy fuertes y algunas puntualmente severas desde la noche del sábado
Nosotros quisiéramos, dijo Juan Castillo sobre la posibilidad de construir en Uruguay las patrulleras oceánicas que hace Cardama video
MINISTRO DE TRABAJO

"Nosotros quisiéramos", dijo Juan Castillo sobre la posibilidad de construir en Uruguay las patrulleras oceánicas que hace Cardama

Dejá tu comentario