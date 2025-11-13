Castillo sobre Consejo de Salarios: "Va un poco más atrasado en la estadística que algunos que fueron récord"

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, se refirió a los Consejos de Salario y dijo hay un poco de retraso por las condiciones económicas del país.

"Va un poco más atrasado en la estadística que algunos que fueron récord, en mejores condiciones. Cuando hay mejores condiciones económicas para el país todo sale más fácil, cuando los recursos escasean, es cuando hay que utilizar mucho el ingenio y donde el arte de negociar pasa a ser un rol fundamental en los consejos de salario", sostuvo el ministro.

En ese sentido, aseguró que cerca del 40% está "firmado o en gestación del acta". "Nosotros hemos dado el tiempo, junto con el Consejo Superior Tripartito, donde participan los empresarios y los trabajadores, a que a finales de noviembre, primeros días de diciembre, estén cerrados la mayor parte", dijo.

Castillo afirmó que "en la mayoría de los casos" se respetó la pauta del gobierno. En los que no, no hubo votación. "No votamos a la baja salarios y no votamos aquello que se escape, por el nivel de los lineamientos por encima, y que puedan impactar en los salarios, pero son partes de acuerdos que se han hecho. Se han hecho de esas características recientemente, pero nosotros nos ponemos al margen. Es la voluntad de los negociadores que son los actores sociales", sostuvo.

