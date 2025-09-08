RECIBÍ EL NEWSLETTER
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ministerio de Trabajo lanza campaña de concientización sobre precarización laboral

"La precarización en el trabajo es el mayor caldo de cultivo para los accidentes laborales", dijo el director nacional de la cartera, Luis Puig.

ministerio-de-trabajo-fachada-mtss

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lanzó la campaña Compromiso Nacional por la Vida en la Seguridad y la Salud en el Trabajo que recorrerá todo el país brindando capacitaciones e inspecciones.

El director nacional de Trabajo, Luis Puig, dijo en rueda de prensa que las campañas de difusión tienen como objetivo poder visualizar un flagelo que muchas veces pasa desapercibido y que el tema de la accidentalidad laboral, durante mucho, no formaba parte en el conjunto de la sociedad.

"Que un trabajador se vea expuesto por desarrollar el contrato de trabajo a comprometer su salud, su vida, su integridad física, es algo que debe comprometer al conjunto de la sociedad, al Estado, a los empleadores y a los trabajadores".

mas de 400 trabajadores despedidos por alorica iran a seguro de paro; hubo reunion tripartita
Seguí leyendo

Más de 400 trabajadores despedidos por Alorica irán a seguro de paro; hubo reunión tripartita

Puig señaló que esperan que tenga un resultado a corto, mediano y largo plazo y habló de un cambio cultural que debe tener los trabajadores, empleadores y el Estado.

"La precarización en el trabajo es el mayor caldo de cultivo para los accidentes laborales", dijo y comentó que es necesario revertir esta situación.

En lo que respecta a la creación de un observatorio sobre la temática, el jerarca dijo que forma parte de la carta orgánica del Banco de Seguros, por lo que el banco trabaja en eso y, desde el Ministerio de Trabajo llevan adelante actividades que producirán un cambio cultural. Para eso trabajan con Anep para que se incorpore en todas las áreas de la educación el tema de la prevención laboral para que los jóvenes incorporen la prevención en el trabajo.

En lo que respecta a las fiscalizaciones, Puig indicó que desarrollan una tarea intenso desde el punto de vista inspectivo, más allá de la carencia de personal para cumplir la tarea.

Temas de la nota

Lo más visto

video
INFORMACIÓN DEL BPS

Devolución Fonasa: a partir de este lunes se puede consultar si tiene dinero para cobrar y cuánto
AGUSTÍN ROMANO

Psicólogo forense: "Se pueden mostrar en redes como padres cariñosos, pero la realidad la desconocemos"
Policiales

"Pensamos que era un robo, pero no, un allanamiento": familia denuncia que Policía ingresó a su vivienda por error
violencia doméstica en La Teja

Hombre apuñaló en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años; el niño está bien y el hombre prófugo
PARLAMENTO

FA plantea derogar la ley de tenencia compartida; diputado blanco calificó de "oportunismo irresponsable"

Te puede interesar

Arresto domiciliario y tobillera para el expresidente de la Junta de Maldonado Alexandro Infante
FRAUDE Y ABUSO DE FUNCIONES

Arresto domiciliario y tobillera para el expresidente de la Junta de Maldonado Alexandro Infante
Siete personas lesionadas en choque entre dos ómnibus en la avenida 18 de Julio
ESTE LUNES

Siete personas lesionadas en choque entre dos ómnibus en la avenida 18 de Julio
Leve veranillo comienza a gestarse este martes, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Leve veranillo comienza a gestarse este martes", anunció Nubel Cisneros

Dejá tu comentario