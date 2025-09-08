Ministerio de Trabajo lanza campaña de concientización sobre precarización laboral

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lanzó la campaña Compromiso Nacional por la Vida en la Seguridad y la Salud en el Trabajo que recorrerá todo el país brindando capacitaciones e inspecciones.

El director nacional de Trabajo, Luis Puig, dijo en rueda de prensa que las campañas de difusión tienen como objetivo poder visualizar un flagelo que muchas veces pasa desapercibido y que el tema de la accidentalidad laboral, durante mucho, no formaba parte en el conjunto de la sociedad.

"Que un trabajador se vea expuesto por desarrollar el contrato de trabajo a comprometer su salud, su vida, su integridad física, es algo que debe comprometer al conjunto de la sociedad, al Estado, a los empleadores y a los trabajadores".

Puig señaló que esperan que tenga un resultado a corto, mediano y largo plazo y habló de un cambio cultural que debe tener los trabajadores, empleadores y el Estado.

"La precarización en el trabajo es el mayor caldo de cultivo para los accidentes laborales", dijo y comentó que es necesario revertir esta situación.

En lo que respecta a la creación de un observatorio sobre la temática, el jerarca dijo que forma parte de la carta orgánica del Banco de Seguros, por lo que el banco trabaja en eso y, desde el Ministerio de Trabajo llevan adelante actividades que producirán un cambio cultural. Para eso trabajan con Anep para que se incorpore en todas las áreas de la educación el tema de la prevención laboral para que los jóvenes incorporen la prevención en el trabajo.

En lo que respecta a las fiscalizaciones, Puig indicó que desarrollan una tarea intenso desde el punto de vista inspectivo, más allá de la carencia de personal para cumplir la tarea.