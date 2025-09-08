"Pensamos que era un robo, pero no, un allanamiento": familia denuncia que Policía ingresó a su vivienda por error

Una familia de Toledo denuncia que la Policía hizo un allanamiento en su vivienda por error, el pasado 22 de julio. La situación está ante la Justicia.

"Pensamos que era un robo, pero no, un allanamiento", dijo Estela Benítez, quien vive en la casa allanada junto a su madre, de 58 años.

"Nos hacen quedar quietos, al piso, nos apuntan con armas, no nos dejan hablar ni agarrar el teléfono ni nada, no nos informan qué era lo que estaban buscando o a quienes. Rompieron la puerta principal, que hay que cambiarla completa, la puerta del cuarto de mi madre, mi madre entró en un estado de crisis de nervios por la situación. Ella tiene 58 años, cuenta con una discapacidad. En ningún momento, ningún funcionario preguntó si necesitaba asistencia médica, si padecía alguna enfermedad, seguían ellos buscando y revolviendo el ropero, todo", narró la mujer.

Seguí leyendo Arresto domiciliario y tobillera para el expresidente de la Junta de Maldonado Alexandro Infante

Su reclamo es para que reparen los daños, tanto a nivel moral como material.

"Lo material se arregla y todo, pero la situación no te la olvidás más, porque pasamos un mes y algo que me costaba dormir, sinceramente, pensando que alguien podía entrar a golpear, es horrible el ruido. Y te encontrás indefensa en tu propia casa", sostuvo. El abogado que las representa, Rafael Silva, está llevando la causa ante la Justicia.

Afirmó que después de más de una hora en esa situación, por llamada telefónica les pidieron disculpas. "Se fueron, quedó todo roto y nadie se hizo cargo", afirmó.

https://x.com/Subrayado/status/1965163923122127113