Blancos vuelven a pedir la renuncia de Álvaro Danza en ASSE, y el oficialismo lo respalda

Diputados del Partido Nacional presentarán en el Parlamento los informes jurídicos solicitados a abogados privados que señalan una incompatibilidad entre el cargo que ocupa Álvaro Danza como presidente de ASSE (servicios de salud del Estado) y su ejercicio como médico en varias mutualistas y prestadores privados de salud.

Por esta razón el presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado dijo que el gobierno debería actuar como lo hizo finalmente, y también ante el reclamo de la oposición, con el presidente del Instituto de Colonización, que terminó renunciando a su cargo por que era colono y eso, según la Constitución y la ley, es incompatible con el cargo.

“Más allá de que algunos se negaban a reconocerlo, el presidente Orsi dio marcha atrás y dijo, bueno, si esto tiene incompatibilidades legales y constitucionales, lo cambiamos, fue lo que hizo, y me parece que en este caso (de Danza) es lo que tiene que hacer el gobierno”, dijo Delgado este martes en rueda de prensa.

Informes en contra

El Partido Nacional solicitó un informe sobre la situación del presidente de ASSE al constitucionalista Augusto Durán Martínez.

"Hemos tenido un informe contundente. Claramente nos manifiesta que el presidente de ASSE no puede trabajar en tres prestadores de salud como está trabajando. El presidente de ASSE no puede ejercer la docencia cobrando un salario, como lo está haciendo, y el presidente de ASSE no puede mantener un vínculo con el Sindicato Médico del Uruguay a través de una revista como también lo está manteniendo", sostuvo el diputado blanco Amin Niffouri.

"Claramente marca la inconstitucionalidad, la ilegalidad, y nosotros como parlamentarios, a las autoridades debemos de exigirles que se cumpla la Constitución y la ley", remarcó.

Niffouri, junto al diputado nacionalista José Luis Satdjian, presentarán el informe en la comisión de Salud de Diputados y se solicitará un informe complementario a la Universidad de la República, y también ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

niffouri

Informes a favor

Al respecto, el diputado del Frente Amplio Federico Preve consideró que se analizará el informe del Partido Nacional.

“No es un informe versus otro informe. Nosotros tenemos cuatro informes de dos constitucionalistas, de Salud Pública, informes privados. Ahora surge un informe. Se trata de informes jurídicos, hay aparentemente dos bibliotecas, es razonable estudiarlo, pero acá hay una definición política clara. El presidente de la República, la ministra de Salud Pública, diputados y senadores respaldamos al doctor Danza", afirmó Preve, y dijo que deben analizarlo y aguardar que se exprese la Jutep.

Para el diputado, "hay una persecución política a un médico clínico que está ejerciendo la presidencia de ASSE, al que vamos a evaluar por la gestión de ASSE y no por estos informes donde hay dos bibliotecas", finalizó.