Allanamientos en el Cerro dejan seis detenidos, armas y drogas incautadas

La Policía detuvo a seis personas de entre 23 y 66 años en tres allanamientos que hizo en la tarde de este lunes en el Cerro , Montevideo. También incautó cuatro revólveres, una pistola de la Policía y drogas.

La Dirección General de Represión Contra el Tráfico Ilícito de Drogas y la Brigada Antidrogas investigaban denuncias sobre tres casas donde delincuentes acopiaban y vendían drogas.

Luego de realizar tareas de inteligencia y vigilancia, allanaron las tres edificaciones con apoyo de la Guardia Republicana.

Los detenidos son cuatro mujeres de 28, 32, 45 y 66 años; y dos hombres de 23 y 42 años con antecedentes penales, según la información policial a la que accedió Subrayado.

En los allanamientos la Policía incautó 13 gramos de cocaína, 21 de pasta base, 2,5 kilos de marihuana, cuatro revólveres, una pistola Glock de la Policía robada del interior de una casa de un efectivo, municiones, cargadores, cartuchos, balanzas de precisión para dosificar la droga, dos chapas matrículas de Argentina, celulares, chalecos antibalas, uniformes policiales, juegos de esposas, prendas militares, cinco celulares y $ 6.000.

En la tercera vivienda allanada la Policía encontró más elementos vinculados con la investigación, debido a que allí estaba la mayor cantidad de municiones y cargadores, además de la vestimenta policial y militar, las matrículas y también objetos incautados.

La fiscal de Estupefacientes Angelita Romano, que tiene a su cargo los detenidos, ordenó realizar pericias de los celulares, las armas y las municiones para continuar con la investigación.