CONVOCATORIA AL SENADO

Javier García planteó "convocatoria urgente" a Ministerio de Defensa por ingreso de marines de EEUU sin venia

"El intercambio con ejércitos extranjeros es muy importante para la formación pero siempre debe ser con conocimiento y autorización previa del senado”, dijo el senador blanco.

militares-foto-embajada-de-estados-unidos
El senador blanco Javier García planteó convocar de forma urgente a las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) por el ingreso de marines de Estados Unidos a territorio uruguayo, sin venia del Senado.

“Planteamos la convocatoria urgente a autoridades del MDN por el ingreso sin venia del senado de marines de EEUU a ejercicios militares en nuestro país. (Art 85 núm 11 Constitución). El intercambio con ejércitos extranjeros es muy importante para la formación pero siempre debe ser con conocimiento y autorización previa del senado”, señaló el senador García.

La Embajada de Estados Unidos en Uruguay informó en sus redes sociales sobre el intercambio entre los infantes.

“El intercambio fortaleció las capacidades marítimas bilaterales y reforzó los estándares compartidos de preparación entre ambas naciones”, sostuvo el comunicado.

En abril de 2024, el entonces senador frenteamplista y actual secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, cuestionó el ingreso de un buque norteamericano a Uruguay, sin venia, por inconstitucional.

