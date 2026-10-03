Ministerio de salud pública explica cómo actuar frente al atragantamiento de un bebé

En bebés, un atragantamiento puede ocurrir con alimentos u objetos pequeños que llegan a su boca, muchas veces en situaciones cotidianas que requieren especial atención de quienes los acompañan.



¿Qué hacer y qué no hacer en ese momento?



José Luis Priore explica cómo actuar pic.twitter.com/jGdutT5lqO