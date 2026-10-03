El Ministerio de salud pública publicó un video en redes sociales explicando cómo actuar frente al atragantamiento de un bebé.
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Ministerio de salud pública explica cómo actuar frente al atragantamiento de un bebé
En un video publicado en sus redes sociales el Mag. José Luis Priore explica cuales son las maniobras que hay que realizar.
En bebés, un atragantamiento puede ocurrir con alimentos u objetos pequeños que llegan a su boca, muchas veces en situaciones cotidianas.
Por lo que es importante que los adultos responsables sepan qué hacer frente a estas situaciones.
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En el video el Mag. José Luis Priore explica cuales son las maniobras que hay que realizar.
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