Pereira sobre el gobierno del Frente Amplio: "La gente espera más y hay que dar más, en la medida de las posibilidades"

Este viernes se realiza el Congreso del Frente Amplio en el Palacio Peñarol. El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, sostuvo que hay "muchos temas en el debe" en lo que va de gobierno.

"La gente tiene una expectativa sobre un gobierno de izquierda que no la tiene sobre un gobierno de derecha. Para ser claros: en un gobierno de derecha, el período pasado, de Lacalle Pou, 40 meses perdimos salario. Solo 20 recuperamos e hicimos crecer algo. O sea, media década perdida. De la izquierda se espera más. A pesar de que en el primer año creció 2,3%, y el salario va a volver a crecer en el segundo año, la gente espera más. Por más que hemos hecho adelantos a las jubilaciones mínimas, la gente espera más y hay que dar más, en la medida de las posibilidades", sostuvo.