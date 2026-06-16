El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene varios llamados laborales vigentes para contratar a contadores, asesores legales y licenciados en Desarrollo.
Ministerio de Economía tiene llamados laborales vigentes para varios cargos con sueldos de casi 65.000 pesos
Se trata de cuatro puestos de contador, un licenciado en Desarrollo y tres asesores legales (abogados o procuradores), para la Contaduría General de la Nación y la Dirección General de Secretaría del MEF.
Se trata de cuatro puestos de contador para la Contaduría General de la Nación, un licenciado en Desarrollo para la Dirección General de Secretaría del MEF y tres asesores legales (abogados o procuradores), uno para la Contaduría y dos para la Dirección General.
La remuneración en todos los casos es de 64.986 pesos por 40 horas semanales a desempeñarse en el departamento de Montevideo. El contrato es de 12 meses en régimen de provisoriato, y transcurrido el plazo y previa evaluación positiva, el funcionario quedará designado de forma definitiva en el cargo.
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Las inscripciones se reciben a través del portal Uruguay Concursa. En el caso del llamado para contadores, el plazo vence el 30 de junio, y para el licenciado en Desarrollo y los asesores legales, el 7 de julio.
Llamado para abogados: https://www.uruguayconcursa.gub.uy/llamado/41693
Llamado para licenciado en Desarrollo: https://www.uruguayconcursa.gub.uy/llamado/41696
Llamado para asesores legales: https://www.uruguayconcursa.gub.uy/llamado/41694
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