Ministerio de Economía tiene llamados laborales vigentes para varios cargos con sueldos de casi 65.000 pesos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene varios llamados laborales vigentes para contratar a contadores, asesores legales y licenciados en Desarrollo.

Se trata de cuatro puestos de contador para la Contaduría General de la Nación, un licenciado en Desarrollo para la Dirección General de Secretaría del MEF y tres asesores legales (abogados o procuradores), uno para la Contaduría y dos para la Dirección General.

La remuneración en todos los casos es de 64.986 pesos por 40 horas semanales a desempeñarse en el departamento de Montevideo. El contrato es de 12 meses en régimen de provisoriato, y transcurrido el plazo y previa evaluación positiva, el funcionario quedará designado de forma definitiva en el cargo.

Las inscripciones se reciben a través del portal Uruguay Concursa. En el caso del llamado para contadores, el plazo vence el 30 de junio, y para el licenciado en Desarrollo y los asesores legales, el 7 de julio. Llamado para abogados: https://www.uruguayconcursa.gub.uy/llamado/41693 Llamado para licenciado en Desarrollo: https://www.uruguayconcursa.gub.uy/llamado/41696 Llamado para asesores legales: https://www.uruguayconcursa.gub.uy/llamado/41694

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