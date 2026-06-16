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Ministerio de Economía tiene llamados laborales vigentes para varios cargos con sueldos de casi 65.000 pesos

Se trata de cuatro puestos de contador, un licenciado en Desarrollo y tres asesores legales (abogados o procuradores), para la Contaduría General de la Nación y la Dirección General de Secretaría del MEF.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene varios llamados laborales vigentes para contratar a contadores, asesores legales y licenciados en Desarrollo.

Se trata de cuatro puestos de contador para la Contaduría General de la Nación, un licenciado en Desarrollo para la Dirección General de Secretaría del MEF y tres asesores legales (abogados o procuradores), uno para la Contaduría y dos para la Dirección General.

La remuneración en todos los casos es de 64.986 pesos por 40 horas semanales a desempeñarse en el departamento de Montevideo. El contrato es de 12 meses en régimen de provisoriato, y transcurrido el plazo y previa evaluación positiva, el funcionario quedará designado de forma definitiva en el cargo.

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